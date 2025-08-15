Libertad y River Plate empatan 0-0 en la ida de octavos de la Libertadores

Libertad de Paraguay y River Plate de Argentina empataron sin goles este jueves en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, que se disputó en el estadio La Huerta de Asunción.

Los Millonarios de Marcelo Gallardo tuvieron una noche baja en fútbol en su visita a la capital paraguaya, adonde aterrizaron con notables bajas en la defensa y el ataque.

La serie se definirá el próximo jueves en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El vencedor chocará en cuartos con Palmeiras o Universitario. Los brasileños dieron un gran paso hacia la siguiente ronda al golear 4-0 a los peruanos este jueves en Lima.