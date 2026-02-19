Liberty Global compra la participación de Vodafone en VodafoneZiggo

Por Paul Sandle

LONDRES, 18 feb (Reuters) - Liberty Global acordó comprar la participación de su socio neerlandés Vodafone en VodafoneZiggo por 1.000 millones de euros (1.180 millones de dólares) en efectivo, según informaron ambas empresas el miércoles.

A continuación, fusionará el operador neerlandés con el belga Telenet y lo escindirá.

Vodafone conservará una participación del 10% en la empresa de telecomunicaciones ampliada del Benelux, denominada Ziggo Group, que cotizará en Euronext en Ámsterdam en 2027, sujeto a la aprobación de los accionistas de Liberty Global, según informaron las empresas.

En otra operación anunciada también el miércoles, Liberty Global dijo que se asociaría con sus socios Telefónica e InfraVia en Reino Unido para comprar la segunda red de fibra "altnet" más grande del país, Netomnia, por 2.000 millones de libras (2.700 millones de dólares).

Este acuerdo añadirá más de 3,4 millones de instalaciones de fibra y más de 500.000 clientes a la presencia británica de los socios, que alcanzará los 8 millones de instalaciones con fibra completa a finales de 2027, desafiando a la red nacional Openreach de BT.

Si se suman los clientes de cable de alta velocidad de la red Virgin Media O2, propiedad conjunta de Liberty Global y Telefónica, la presencia aumentaría a 20 millones de locales, lo que ofrecería a los proveedores de servicios de internet una alternativa mayorista a BT, según la empresa.

LAS ACCIONES DE LIBERTY GLOBAL SE DISPARAN

Las acciones de Liberty Global abrieron con un avance del 11,3% en las primeras operaciones en Nueva York. Las acciones de Vodafone, que cotiza en Londres, subieron un 4%.

Mike Fries, presidente y director ejecutivo de Liberty Global, dijo que la combinación con Ziggo crearía una potencia regional formada por dos empresas convergentes de telefonía fija y móvil que operan en mercados racionales.

"Estamos muy ilusionados por ofrecer a los accionistas la oportunidad de participar directamente en el crecimiento futuro y la creación de valor de Ziggo Group", dijo.

Vodafone y Liberty Global unieron sus redes móviles y fijas en los Países Bajos hace casi una década para crear un competidor más fuerte frente al antiguo monopolio KPN.

La directora ejecutiva de Vodafone, Margherita Della Valle, dijo que el acuerdo se había cerrado con una valoración atractiva. "Esta transacción reporta 1.000 millones de euros en efectivo a Vodafone, y tenemos el potencial de crear más valor a través de nuestra participación del 10% en Ziggo Group, una empresa de mayor envergadura", afirmó.

(1 dólar = 0,8447 euros)

(1 dólar = 0,7388 libras)

