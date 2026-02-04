Libia abre investigación sobre el asesinato de un hijo de Muamar el Gadafi

La fiscalía de Libia anunció este miércoles la apertura de una investigación sobre el asesinato de Saif al Islam Gadafi, hijo del ex dirigente Muamar el Gadafi, en la ciudad de Zenten.

La oficina del fiscal general libio informó que se habían enviado peritos forenses a Zenten, en el noroeste de Libia, donde Saif al Islam Gadafi fue abatido a tiros el martes, y añadió que se estaban realizando esfuerzos para identificar a los sospechosos.

Gadafi "murió por heridas de arma de fuego", indicó la oficina en un comunicado, agregando que los investigadores buscaban "hablar con testigos y con cualquiera que pueda arrojar luz sobre el incidente".

Un abogado del occiso, el francés Marcel Ceccaldi, dijo a la AFP que su cliente fue asesinado por un "comando de cuatro hombres" no identificado que irrumpió en su casa en Zenten el martes.

"Por el momento, no se sabe" quiénes son los responsables del asesinato de Gadafi, informó Ceccaldi, quien afirmó haber hablado con su cliente hace unas tres semanas.

También dijo haberse enterado hace unos diez días a través de uno de los allegados de la víctima "que había problemas con su seguridad".

Libia se hundió en el caos después de que un levantamiento respaldado por la OTAN en 2011 derrocara a Gadafi.

El dictador murió en octubre de ese año a manos de una turba que lo apresó cerca de la ciudad de Sirte, en el centro del país.

Libia sigue dividida entre un gobierno respaldado por la ONU, con sede en Trípoli, en el oeste, y una administración rival en Bengasi, en el este, aunque ninguna de las autoridades ha comentado la muerte de Saif al Islam.

Considerado durante mucho tiempo como el posible sucesor de Muamar el Gadafi antes de la caída del régimen, trató de dar imagen de moderado y reformista.

Un intento que se vino abajo cuando ese año prometió un baño de sangre por las revueltas en contra del gobierno de su padre.

Seif al Islam Gadafi, buscado por la CPI por crímenes contra la humanidad, fue detenido en 2011 en el sur de Libia por rebeldes.

Fue condenado a muerte en 2015 tras un juicio sumario aunque después se benefició de una amnistía.