Libia adjudica nuevos bloques de petróleo y gas a Repsol, Chevron y otras empresas extranjeras

Por Ahmed Elumami

TRÍPOLI, 11 feb (Reuters) -

Libia adjudicó el miércoles bloques de exploración de petróleo y gas a empresas petroleras extranjeras, entre ellas Chevron, Eni, QatarEnergy y Repsol, en su primera ronda de concesión de licencias en casi dos décadas, en un intento por revitalizar el sector a pesar de la actual división política.

La Corporación Nacional de Petróleo (NOC, por sus siglas en inglés) anunció los ganadores de su primera ronda de licitaciones desde 2007, asignando superficies clave en las cuencas terrestres de Sirte y Murzuq y bloques marítimos en la cuenca de Sirte, en el Mediterráneo, rica en gas.

Las adjudicaciones son señal de un renovado interés, ya que los inversores extranjeros han mostrado cautela durante años ante el entorno operativo de Libia, tras el caos en el que se sumió el país tras el derrocamiento en 2011 del antiguo gobernante Muamar el Gadafi.

El país sigue políticamente dividido entre administraciones rivales en el este y el oeste, y las disputas sobre el banco central y los ingresos del petróleo suelen dar lugar a declaraciones de fuerza mayor en los principales yacimientos petrolíferos.

La ronda de concesión de licencias, en la que se adjudicaron cinco de los 20 bloques ofertados, se produce tras un acuerdo de desarrollo petrolero de 25 años firmado el mes pasado con la francesa TotalEnergies

y ConocoPhillips.

Las diferencias sobre los compromisos de perforación y las participaciones significaron que varios bloques no se adjudicaron en la última ronda de concesión de licencias, dijo a los periodistas el presidente de la Corporación Nacional de Petróleo, Massoud Suleman, que afirmó que los resultados se utilizarían para mejorar las condiciones de los futuros contratos con el fin de alinearlos con el mercado mundial.

Suleman también dijo que podría haber nuevas negociaciones sobre las zonas que no recibieron ofertas en esta ronda.

Eni y QatarEnergy se aseguraron los derechos sobre la zona marítima 01 de la cuenca de Sirte, lo que refuerza la asociación estratégica entre ambas empresas, que se ha expandido por todo el Mediterráneo. Otro consorcio formado por Repsol, la húngara MOL y la empresa estatal turca TPOC se adjudicó el Área Offshore 07, también en la cuenca de Sirte.

Chevron se hizo con la licencia de exploración Sirte S4, lo que supone un importante regreso a la cuenca terrestre más prolífica de Libia.

En la cuenca sur de Murzuq, la petrolera nigeriana Aiteo se adjudicó la licencia M1, lo que supone una entrada poco habitual de una empresa africana independiente en el sector upstream del país.

La inclusión de la empresa turca TPOC en dos licencias distintas, incluido el bloque C3 en tierra firme con Repsol, pone de relieve los vínculos entre Ankara y Trípoli, donde tiene su sede el Gobierno de Unidad Nacional reconocido internacionalmente y liderado por el primer ministro Abdulhamid Dbeibah.

(Reporte de Ahmed Elumami; redacción de Yousef Saba; edición de Bernadette Baum y Jane Merriman; editado en español por Tomás Cobos)