Libia: Al menos 50 muertos tras incendiarse una embarcación con migrantes frente a las costas de Libia

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos medio centenar de personas han fallecido al incendiarse frente a las costas de Libia la embarcación en la que se dirigían a Europa, según ha informado este martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

"Se han perdido al menos 50 vidas. La OIM ha proporcionado atención médica vital a 24 supervivientes", ha señalado tras indicar que en el barco iban 75 refugiados sudaneses y que el suceso tuvo lugar el domingo.

La organización, que se ha mostrado "profundamente entristecida por la trágica pérdida de vidas", ha subrayado que "se necesita acción urgente para acabar con estas tragedias en el mar", según reza un breve comunicado publicado en la red social X.

En lo que va de año, más de 1623 migrantes han perecido en aguas del Mediterráneo, entre ellos al menos 876 en la zona central, que tiene Italia como principal destino, según las estadísticas de la agencia de la ONU.