Libia.- Al menos cuatro migrantes muertos después de naufragar dos embarcaciones en las costas de Libia

MADRID, 16 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Media Luna Roja Libia ha informado de que al menos cuatro personas han perdido la vida tras naufragar dos embarcaciones con migrantes a bordo cerca de la costa de la ciudad libia Al Khums, en el noroeste del país.

Los migrantes fallecidos viajaban en una misma embarcación que en total transportaba a 26 personas de nacionalidad bangladesí. Por otro lado, el organismo libio ha recibido otro aviso por el naufragio de un segundo barco en el que viajaban alrededor de 70 ciudadanos de origen sudanés, entre ellos ocho niños. Ambos volcaron frente a las costas libias.

Los servicios de emergencia se desplazaron a la zona para proceder al rescate de los migrantes y realizar la búsqueda de los cadáveres, que ya han sido recuperados y entregados a las autoridades competentes para cumplimentar los trámites pertinentes.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirmó este miércoles que, en lo que va de año, han muerto más de 1000 migrantes intentando llegar a las costas europeas a través de la ruta del Mediterráneo central, después de que la semana anterior otro hundimiento se saldara con más de 40 desaparecidos.

En este contexto, diversas ONG han denunciado a las autoridades libias por su "brutalidad" en las "agresiones" perpetradas en aguas del Mediterráneo por los guardacostas del país y han reclamado el fin de la cooperación europea con el Gobierno libio.