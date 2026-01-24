Libia anuncia un acuerdo de US$20.000 millones con TotalEnergies y ConocoPhillips

Libia anunció este sábado que firmó un acuerdo petrolero por más de 20.000 millones de dólares y una duración de 25 años con los grupos energéticos TotalEnergies (Francia) y ConocoPhillips (EEUU).

El primer ministro, Abdelhamid Dbeibah, estimó que el acuerdo generaría más de 370.000 millones de dólares en ingresos durante los 25 años de vigencia del contrato, y añadió que estaba financiado íntegramente fuera del presupuesto del Estado.

Libia produce actualmente alrededor de 1,5 millones de barriles al día y cuenta con las mayores reservas de petróleo de África, estimadas en 48.400 millones de barriles.

Sin embargo, el sector petrolero se ha enfrentado a importantes retos, especialmente en materia de seguridad, ya que el país sigue dividido desde que una revuelta apoyada por la OTAN derrocó y mató al dirigente Muamar el Gadafi en 2011.

El anuncio se produjo en la inauguración de la Cumbre Libia de Energía y Economía en Trípoli, en presencia del asesor para Oriente Medio del presidente estadounidense Donald Trump, Massad Boulos, así como de otros responsables, en particular de Turquía y Egipto.

Dbeibah indicó que Libia también se disponía a firmar un acuerdo con el gigante estadounidense Chevron para la exploración y el desarrollo de la producción petrolera, así como un acuerdo independiente con Egipto para apoyar los servicios en el sector.

Dos ejecutivos se disputan actualmente el poder en Libia. Por un lado está el gobierno de Unidad Nacional con sede en Trípoli, dirigido por Abdelhamid Dbeibah y reconocido por la ONU. Por el otro está el que tiene su sede en Bengasi, en el este del país, y está controlado por el mariscal Jalifa Haftar y sus hijos.