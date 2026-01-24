Libia firmará un acuerdo petrolero de 25 años con TotalEnergies y ConocoPhillips

TRIPOLI, 24 ene (Reuters) - Libia firmará el sábado un acuerdo de explotación petrolera de 25 años de duración con la francesa TotalEnergies y la estadounidense ConocoPhillips, que supondrá una inversión de más de US$20.000 millones financiada con fondos extranjeros, según anunció el primer ministro Abdulhamid al-Dbeibah.

Firmado a través de Waha Oil Company, el acuerdo tiene por objeto aumentar la capacidad de producción hasta 850.000 barriles diarios (bpd) y se espera que genere unos ingresos netos de más de US$376.000 millones, dijo Dbeibah en un mensaje en X.

Una fuente de Waha dijo que la producción diaria de la empresa suele oscilar entre 340.000 y 400.000 bpd en condiciones normales de funcionamiento.

Waha, filial de la estatal Corporación Nacional de Petróleo de Libia, explota cinco yacimientos principales de petróleo y gas, así como varios subyacimientos en producción, conectados por redes de oleoductos que transportan el crudo a la terminal petrolera de Sidra y el gas a las instalaciones de procesamiento.

Dbeibah indicó que Libia también firmará un memorando de entendimiento con la petrolera estadounidense Chevron y un acuerdo de cooperación con el ministerio de Petróleo egipcio.

Los acuerdos se firmarán durante la Cumbre de Energía y Economía de Libia que se celebra en Trípoli.

Los acuerdos reflejan "el fortalecimiento de las relaciones de Libia con sus mayores y más influyentes socios internacionales en el sector energético mundial", declaró Dbeibah.

Libia es uno de los mayores productores de petróleo de África, pero la producción se ha visto interrumpida en repetidas ocasiones en la caótica década transcurrida desde 2014, cuando el país se dividió entre autoridades rivales del este y el oeste tras un levantamiento que derrocó a Muamar Gadafi.

(Reportaje de Enas Alashray y Ahmed Elumami; editado en español por Natalia Ramos Edición de Tomasz Janowski)