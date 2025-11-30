Libia.- La comisión electoral de Libia se declara lista para celebrar elecciones generales en abril de 2026

MADRID, 30 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Alta Comisión Electoral de Libia se ha declarado "completamente preparada" para celebrar las elecciones generales en el país a mediados de abril de 2026, un paso imprescindible para desatascar años de crisis política y enfrentamientos en un país dividido entre dos administraciones paralelas, incapaces de llegar a un acuerdo sobre una hoja de ruta.

"La Junta de la Alta Comisión Electoral Nacional está completamente preparada para celebrar las elecciones tan pronto como se cumplan las condiciones técnicas y legales necesarias", ha hecho saber el organismo en un comunicado publicado en su página web.

La comisión apunta que el problema principal ahora mismo es la disputa entre el gobierno de Trípoli, reconocido por la comunidad internacional, y la administración de Bengasi, en el este del país, sobre una serie de enmiendas a la ley electoral para terminar de concretar las bases de la votación.

Además de pedir a ambas autoridades que se pongan de acuerdo de una vez, la comisión insta también a la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) "a que se centre en este núcleo de la disputa y que medie para resolverla sin demora ni dilación".

Las autoridades de Trípoli estiman que el país está preparado para celebrar elecciones en abril, tal y como estipula su propia hoja de ruta presentada en agosto del año pasado, pero todavía existen enormes discrepancias a este respecto con el gobierno libio rival de Bengasi, a pesar del relativo éxito de las pasadas elecciones locales de agosto de este año.

Sea como fuere, toca a la Cámara de Representantes (este) y el Consejo de Estado (Trípoli) deben "asumir su responsabilidad ante Dios y el pueblo para salvar a la nación de las conspiraciones que se están tramando en su contra; conspiraciones destinadas a afianzar la división y la fragmentación".