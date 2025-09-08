Libia: La jefa de la misión de la ONU se reúne con Jaftar para intentar lanzar un diálogo y la celebración de elecciones

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

La jefa de la misión de Naciones Unidas en Libia, Hanna Tetteh, ha mantenido una reunión con el general Jalifa Haftar, alineado con las autoridades asentadas en el este del país africano, para abordar la hoja de ruta presentada por el organismo para lograr impulsar un diálogo y la celebración de elecciones, en medio de la crisis derivada de la captura y ejecución del líder libio, Muamar Gadafi, durante un levantamiento armado en 2011 contra su régimen.

La Misión de Apoyo de la ONU en Libia (UNSMIL) ha indicado en su cuenta en la red social X que las discusiones se han centrado además en la situación de seguridad en la capital, Trípoli, y el resto del país, antes de agregar que "ambas partes han destacado la importancia de una desescalada y de evitar un nuevo conflicto", ante la alarma desatada por los recientes despliegues militares en la ciudad.

"Las discusiones han tratado además la respuesta humanitaria a los refugiados sudaneses en Libia", ha dicho la misión, que ha destacado que "Tetteh ha aplaudido la cooperación del Ejército Nacional Libio (encabezado por Haftar) con la misión de la ONU" y ha agregado que Haftar habría dado su apoyo a la hoja de ruta "a través de un diálogo y unas consultas inclusivas".

Asimismo, Tetteh se ha reunido con el 'número dos' de Haftar, su hijo Saddam Haftar, un encuentro en el que ambos han abordado "la importancia de enmendar el actual marco electoral para permitir la celebración de elecciones nacionales", para lo cual la jefa de la UNSMIL ha destacado la importancia de que el Parlamento asentado en el este del país dé pasos en esta dirección.

Libia se encuentra dividida en dos administraciones después de que la Cámara de Representantes, con sede en el este del país, diera por finalizado el mandato del primer ministro de unidad, Abdul Hamid Dbeibé, por el aplazamiento de las elecciones presidenciales en diciembre de 2021, si bien el primer ministro de unidad rechazó la decisión y optó por mantenerse en el cargo hasta la celebración de elecciones.