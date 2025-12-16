Libia.- La OIM pide aumentar los esfuerzos para abordar "las complejas dinámicas migratorias" en Libia

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

La directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, ha insistido este martes en la necesidad de aumentar los esfuerzos para abordar "las complejas dinámicas migratorias" en Libia, en el marco de una visita al país africano, uno de los principales puntos de salida hacia Europa en la conocida como ruta del Mediterráneo central.

Pope, que estará en Libia hasta el 19 de diciembre como parte de los esfuerzos del organismo para trabajar con socios nacionales y locales para abordar la situación y reforzar los esfuerzos contra el tráfico de personas, ha subrayado que "cada vida perdida en esta ruta es una tragedia, y es una tragedia que se puede evitar".

"Las personas en movimiento merecen protección, dignidad y esperanza, no peligro", ha manifestado. "Salvar vidas requiere responsabilidad compartida y cooperación auténtica. La OIM está dispuesta a colaborar con las autoridades libias y sus socios para reducir los riesgos, proteger los derechos y garantizar que la migración se gestione priorizando a las personas", ha subrayado.

En este sentido, el organismo ha hecho hincapié en su compromiso para incrementar la cooperación práctica y el mantener un apoyo sostenido para lograr salvar vidas en esta ruta. Así, ha subrayado que un apoyo continuado por parte de donantes y otros actores, en estrecha coordinación con las autoridades reconocidas internacionalmente, es fundamental para este objetivo.

El territorio de Libia lleva años siendo uno de los principales puntos de partida de migrantes en situación irregular para intentar llegar a Europa, con Italia como uno de los principales destinos. La OIM afirmó en noviembre que en lo que va de año han muerto más de 1000 migrantes intentando llegar a las costas europeas a través de esta ruta, al tiempo que hizo hincapié en la "urgente necesidad" de reforzar la cooperación regional y "expandir los caminos seguros y regulares para la migración".