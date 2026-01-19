Libia: liberados 221 migrantes de prisión subterránea secreta

Fuentes de seguridad locales y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Libia (Nihrl) informaron al respecto.

La operación condujo al descubrimiento de un centro de detención subterráneo ilegal, ubicado aproximadamente a tres metros bajo tierra, presuntamente operado por una red libia de trata de personas.

Los resultados iniciales de la investigación, informó la ONG en sus perfiles de redes sociales, indican que los migrantes sufrieron una detención prolongada en condiciones de hacinamiento e insalubridad, con acceso limitado a alimentos, agua y atención médica.

Una docena de ellos fueron trasladados al hospital en estado crítico, mientras que las autoridades han iniciado investigaciones sobre los responsables de la gestión del centro.

Crece la preocupación por la proliferación de centros de detención clandestinos gestionados por grupos armados y bandas de traficantes en toda Libia.

Estas redes secuestran a migrantes, los someten a abusos y torturas, y extorsionan a sus familias para que paguen rescates, aprovechando la falta de vigilancia efectiva en zonas remotas.

El descubrimiento de la prisión de Kufra se produce tras el descubrimiento de una fosa común con 21 migrantes en el este de Libia, cerca de Ajdabiya, Cirenaica.

Se han identificado restos de personas de diversas nacionalidades africanas y se están investigando las causas de sus muertes. (ANSA).