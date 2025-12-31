Libia.- Libia llama a consultas a su embajador en Pakistán por el acercamiento entre Islamabad y el mariscal Haftar

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Asuntos Exteriores de Libia ha llamado a consultas a su embajador en Pakistán, Muammar Abdul Mottalib, tras la visita efectuada hace diez días por el jefe del Ejército paquistaní, el general Asim Munir, al este de Libia para reunirse con el hombre fuerte de la administración paralela que gobierna en la región, el mariscal Jalifa Haftar. En un comunicado recogido por el portal 'Libya Observer', el Ministerio explica que Abdul Mottalib se ha reunido con el ministro de Exteriores libio, El Taher El Baour, para revisar el estado de las relaciones bilaterales con Pakistán. Munir se reunió el pasado 17 de diciembre con Haftar en Bengasi para discutir la mejora de las relaciones y la cooperación en defensa, informó en su momento el Ejército en un comunicado. Libia, cabe recordar, está dividido entre un gobierno reconocido por la ONU en Trípoli, dirigido por el primer ministro Abdulhamid Dbeibé, y una administración rival en el este controlada por el Parlamento de Tobruk y la facción de Haftar.