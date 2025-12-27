Libia.- Los restos mortales del jefe del Estado Mayor de Libia llegan a Trípoli tras una ceremonia fúnebre en Turquía

MADRID, 27 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los restos mortales del jefe del Estado Mayor del Ejército libio, el general Mohamed al Hadad, se encuentran ya de regreso al país tras la ceremonia militar organizada este sábado en la capital de Turquía, Ankara, tras su fallecimiento en un accidente aéreo esta semana.

Altos funcionarios, entre ellos el ministro de Defensa turco, Yasar Güler, y el jefe del Estado Mayor, se han unido al embajador libio y a sus familiares en la ceremonia celebrada en la base aérea Mürted de Ankara, según informó la agencia estatal de noticias Anadolu.

El avión privado que transportaba a la delegación de regreso a Trípoli tras las conversaciones de defensa en Ankara se estrelló el martes, causando la muerte de los cinco pasajeros, entre ellos el jefe del Estado Mayor libio y tres miembros de la tripulación.

Los asistentes guardaron un minuto de silencio y rezaron antes de que los ataúdes fueran trasladados por aire a Libia, según informó Anadolu.

La llegada de los restos mortales al Aeropuerto Internacional de Trípoli fue confirmada poco después por la agencia oficial de noticias libia, LANA.

Los restos mortales han sido recibidos por la cúpula del Gobierno de Trípoli, aliado de las autoridades turcas, comenzando por el presidente del Consejo Presidencial y comandante del Ejército libio, Mohamed Menfi; el primer ministro y ministro de Defensa, Abdulhamid Dbeibé, y el adjunto a la Jefatura del Estado Mayor, el general Salah al Din al Namroush, y varios oficiales superiores del Ejército libio.

El ministro de Justicia turco, Yilmaz Tunç, declaró el viernes que los restos recuperados del lugar fueron identificados en el Instituto Forense de Ankara mediante el cruce de ADN con familiares que habían llegado desde Libia. Se le ha pedido a Alemania que analice la caja negra del avión como tercero imparcial, afirmó Tunç, según Anadolu.

Libia se encuentra dividida en dos administraciones después de que la Cámara de Representantes, con sede en el este del país, diera por finalizado el mandato del primer ministro de unidad, Abdul Hamid Dbeibé, por el aplazamiento de las elecciones presidenciales en diciembre de 2021, si bien el primer ministro de unidad rechazó la decisión y optó por mantenerse en el cargo hasta la celebración de elecciones.

Incluso el general libio Jalifa Haftar, el 'hombre fuerte' de las autoridades instauradas en el este de Libia, ha expresado sus condolencias: "Las Fuerzas Armadas han perdido a uno de sus hombres que cumplió su deber militar con la máxima dedicación y responsabilidad, asumiendo la confianza depositada en él durante períodos críticos de la historia de la nación y priorizando los valores nacionales por encima de cualquier otro interés", según recoge la agencia de noticias libia LANA.