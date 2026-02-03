Libia planea aumentar las exportaciones de gas a Europa para 2030
DOHA, 3 feb (Reuters) -
Libia planea aumentar su producción de gas natural en los próximos cinco años para disponer de más suministro para exportar a Europa a principios de 2030, según dijo el martes el presidente de la Corporación Nacional de Petróleo, Massoud Suleman.
El país tiene previsto aumentar la producción de gas hasta casi 1.000 millones de pies cúbicos estándar al día y comenzar a perforar en busca de gas de lutita en la segunda mitad de este año, según informó Suleman a los delegados de la conferencia LNG2026.
Libia cuenta con 80 billones de pies cúbicos de reservas de gas, repartidas entre recursos convencionales y no convencionales, añadió.
El país exporta actualmente un volumen insignificante de gas natural a través del gasoducto Greenstream, dijo Suleman. Libia también tiene previsto anunciar los ganadores de su última ronda de licitaciones el 11 de febrero, añadió. Según Suleman, participaron unas 37 empresas de Asia, Europa, Norteamérica, Oriente Medio y África. Entre ellas se encontraban Chevron , Eni, ConocoPhillips y un consorcio que incluía a Repsol, añadió. (Información de Yousef Saba; redacción de Florence Tan y Tala Ramadan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)