Libia planea aumentar las exportaciones de gas a Europa para 2030

DOHA, 3 feb (Reuters) -

Libia planea aumentar su producción de ⁠gas natural en ⁠los próximos cinco años para disponer de más suministro para exportar a ⁠Europa a ‌principios ​de 2030, según dijo el martes ​el presidente de la Corporación Nacional de ‌Petróleo, Massoud Suleman.

El país tiene ‌previsto aumentar ​la producción de gas hasta casi 1.000 millones de pies cúbicos estándar al día y comenzar a perforar en busca de gas de lutita en la segunda mitad de este año, ⁠según informó Suleman a los delegados de la ​conferencia LNG2026.

Libia cuenta con 80 billones de pies cúbicos de reservas de gas, repartidas entre recursos convencionales y no convencionales, añadió.

El país exporta actualmente un volumen insignificante de gas natural ⁠a través del gasoducto Greenstream, dijo Suleman. Libia ​también tiene previsto anunciar los ganadores de su última ronda de licitaciones el 11 de ‍febrero, añadió. Según Suleman, participaron unas 37 empresas de Asia, Europa, Norteamérica, Oriente Medio y África. Entre ellas se encontraban Chevron , Eni, ConocoPhillips y ​un consorcio que incluía a Repsol, añadió. (Información de Yousef Saba; redacción de Florence Tan y Tala Ramadan; edición ‍en español de María Bayarri Cárdenas)