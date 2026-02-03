Libia: Saif Gadafi, segundo hijo del dictador, fue asesinado en Libia

La noticia de su muerte fue anunciada por varios medios libios, incluyendo Libya al-Ahrar, que citó a "personalidades cercanas" a Saif "sin revelar las circunstancias".

Según al Arabiya, los autores del ataque serían cuatro personas que lo hirieron gravemente mientras se encontraba en el jardín de su casa, antes de huir rápidamente de la escena tras el atentado.

Se trataría de un posible emboscada en el contexto de enfrentamientos armados entre milicias locales y milicias leales al ex régimen de Gadafi, que continuaron durante varias horas en la zona desértica de al-Hamada y cerca de Zintan.

La confirmación de su muerte llegó de su asesor Abdullah Othman Abdurrahim.

En el 2000, Saif al-Islam había construido una imagen distinta en comparación con los centros de poder tradicionales, con una fuerte proyección exterior, relaciones en círculos occidentales y una imagen pública asociada a "reformas" graduales e iniciativas filantrópicas, especialmente a través de la fundación vinculada a su familia.

En esa etapa, analistas y observadores lo describieron como un posible sucesor de su padre, rivalizando con su hermano Mutassim Gadafi, y como un interlocutor más viable con el extranjero.

En el ámbito académico, se lo asocia con la London School of Economics, también por la relación entre la universidad y el sistema de donaciones y colaboraciones relacionadas con la Libia de la época, objeto de una investigación independiente encargada por la misma universidad.

Con el estallido de la guerra civil libia en 2011, se alineó con su padre, convirtiéndose junto a Musa Ibrahim, portavoz oficial del gobierno, en el interlocutor privilegiado entre el antiguo gobierno y la prensa internacional. A medida que la guerra civil se radicalizaba, Saif al-Islam Gadafi ganó importancia como símbolo de la resistencia inquebrantable contra las milicias del Consejo Nacional de Transición y contra la OTAN.

De carácter audaz y hábil orador, el segundo hijo del Coronel fue arrestado el 19 de noviembre de 2011 mientras intentaba huir a Níger, un mes después de la muerte de su padre.

Desde su captura, los medios internacionales, en especial los libios, siguieron con gran interés su proceso.

Detenido en la prisión de Zintan hasta el 5 de julio de 2016, fue condenado a muerte en julio de 2015 por un tribunal libio, acusado de crímenes de guerra y de reprimir las protestas durante la revolución de 2011.

Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado cuando el 14 de noviembre de 2021 anunció su candidatura a las elecciones presidenciales libias, las cuales nunca se llevaron a cabo hasta ahora, a pesar de que aún estaba buscado por La Haya. (ANSA).