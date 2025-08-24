Libia: Unos 12 muertos en lucha armada en Trípoli

Según la emisora, los enfrentamientos en las afueras de Trípoli comenzaron después de que un grupo armado desconocido intentara asesinar al comandante de la 55ta Brigada, Muammar al-Dawi, leal al Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia.

Según el canal, al-Dawi resultó ileso.

La 55ta Brigada opera en los suburbios occidentales de Trípoli y en la ciudad de Az Zawiyat, ubicada a 40 kilómetros de la capital.

Su comandante es uno de los líderes militares más influyentes del oeste de Libia.

Ningún grupo armado ha reivindicado aún la responsabilidad del intento de asesinato de al-Dawi. A finales de julio, el líder de otro importante grupo occidental, Ramzi al-Lafaa, murió en enfrentamientos en Trípoli.

Según Al Hadath, al-Dawi ha sido declarado responsable de su asesinato. (ANSA).