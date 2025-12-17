Libra cae tras datos de inflación en Reino Unido que apuntan a baja de tasas; dólar sube

Por Joice Alves y Chibuike Oguh

NUEVA YORK/LONDRES, 17 dic (Reuters) - La libra esterlina cayó el miércoles tras una inesperada desaceleración de la inflación en Reino Unido que prácticamente garantiza que el Banco de Inglaterra (BoE) recortará las tasas de interés, y el dólar subió a la espera de decisiones de otros bancos centrales.

* La libra esterlina se encaminaba a su mayor baja diaria, ya que los futuros de las tasas dan una probabilidad cercana al 100% de que el BoE recorte las tasas un cuarto de punto el jueves.

* Datos mostraron que la inflación británica cayó de forma mucho más brusca de lo previsto en noviembre, al 3,2%, su nivel más reducido desde marzo, desde el 3,6% de octubre.

* "La publicación del IPC de hoy disipa cualquier duda que pueda quedar sobre una posible baja de tasas por parte del Banco de Inglaterra en la reunión de mañana", dijo Alexandros Xenofontos, analista de TS Lombard, en una nota para inversores.

* La libra perdió un 0,34%, a US$1,33749, alejándose del máximo de dos meses que alcanzó el martes, tras datos que mostraron que la tasa de desempleo británica alcanzó su nivel más alto desde principios de 2021.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, avanzó un 0,16%, a 98,37 unidades, cerca aún de su nivel más bajo desde principios de octubre, alcanzado en la ronda previa.

* El índice acumula una caída cercana al 9,5% este año, en camino de su mayor desplome anual desde 2017.

* Los mercados están a la espera de una serie de decisiones de los bancos centrales que se publicarán esta semana, incluidos el BoE y el Banco Central Europeo el jueves, así como el Banco de Japón, que se espera que suba las tasas el viernes a un máximo de tres décadas.

* El dólar se apreció un 0,6% frente a su par japonés, a 155,625 unidades, a la espera de la reunión del BoJ, en la que la atención se centrará en la orientación futura y el rumbo de las tasas en 2026. (Reporte adicional de Ankur Banerjee (Singapur); editado en español por Carlos Serrano)