Libra esterlina sube tras la inusual división sobre tasas del Banco de Inglaterra

Por Karen Brettell

7 ago (Reuters) - La libra esterlina subía el jueves, a pesar de que el Banco de Inglaterra recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos después de que más autoridades monetarias de lo esperado votaron a favor de mantener estables los costos de endeudamiento.

* Cuatro de los nueve responsables de política del BoE, preocupados por la elevada inflación, apostaron por mantener las tasas sin cambios, lo que sugiere que la serie de recortes de la entidad podría estar llegando a su fin.

* La decisión "fue un poco más dura de lo que esperaba el mercado", dijo Sarah Ying, de CIBC Capital Markets en Toronto.

* La libra esterlina ganaba un 0,47%, a US$1,342.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, subía un 0,05%, a 98,23 unidades. El euro bajaba un 0,13%, a US$1,1645.

* El euro avanzó más temprano en la sesión, alcanzando un máximo de más de una semana de US$1,1698, ya que los inversores acogieron con satisfacción las conversaciones en busca de un avance para poner fin a la guerra en Ucrania.

* El presidente ruso, Vladimir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump, se reunirán en los próximos días, según se informó después de que el enviado de Washington, Steve Witkoff, celebró varias reuniones al más alto nivel en Moscú.

* Frente al franco suizo, el dólar se apreciaba un 0,09%, a 0,807 unidades, después de que la presidenta Karin Keller-Sutter regresó de Washington con las manos vacías tras un viaje destinado a evitar un arancel del 39% sobre las exportaciones del país a Estados Unidos.

(Reportaje adicional de Stefano Rebaudo; editado en español por Natalia Ramos y Carlos Serrano)