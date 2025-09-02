Libra esterlina y yen caen por la ansiedad de los inversores sobre las finanzas públicas

Por Jaspreet Kalra

MUMBAI, 2 sep (Reuters) - La libra esterlina y el yen caían el martes ante la creciente inquietud de los inversores por las finanzas públicas, lo que permitía al dólar recuperar terreno tras cinco días de ventas.

* La renovada presión sobre los mercados de renta fija, con los costos de los préstamos británicos a 30 años subiendo a sus niveles más altos desde 1998, se extendía a los mercados de divisas, mientras que el oro tocaba nuevos máximos históricos.

* La libra restaba un 1,3%, a US$1,3379, su nivel más bajo desde el 7 de agosto, mientras que el dólar se fortalecía un 1%, a 148,66 yenes.

* El euro avanzaba frente a la libra y el yen, un 0,6% y un 0,3%, respectivamente.

* Mientras que la libra se veía lastrada por los temores sobre la situación presupuestaria de Reino Unido de cara a los presupuestos de este año, las declaraciones de sesgo expansivo de un responsable del Banco de Japón y el anuncio de dimisión de un alto cargo del partido gobernante presionaban al yen.

* "El bajo rendimiento de la libra refleja la creciente preocupación por la situación fiscal a medida que nos acercamos al presupuesto y se convierte en un asunto de mayor interés para los actores del mercado", dijo Lee Hardman, de MUFG.

* El billete verde se veía respaldado por un repunte del retorno de los bonos del Tesoro estadounidense, ya que los inversores están pendientes de los datos clave del mercado laboral estadounidense que se publicarán esta semana para conocer la evolución de las tasas de interés.

* El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis destacas monedas, ganaba un 0,8%, a 98,4 unidades.

(Editado en español por Carlos Serrano)