Libre de aranceles generales, México mantiene diálogo para mejorar condiciones del sector automotriz

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México celebró el jueves haber quedado afuera de los aranceles generales aplicados por Estados Unidos a todo el mundo y que se mantenga la vigencia del tratado de libre comercio norteamericano, el T-MEC, y a partir de ahora se centrará en mejorar las condiciones en los dos sectores que sí mantienen sus gravámenes del 25%: el automotriz y el acero y aluminio.

Según la presidenta Claudia Sheinbaum, la estrategia de México tuvo éxito y “todavía podemos alcanzar mejores condiciones, una condición preferencial” en la industria automotriz, por la integración que hay entre empresas mexicanas y estadounidenses. No obstante, reconoció que quedan “pendientes muy importantes” como acelerar el desarrollo de México.

“En la última llamada con el presidente (Donald) Trump yo comenté que en el caso de aranceles recíprocos, a mi entender, pues no iba a haber aranceles, porque como México no pone aranceles a Estados Unidos, pues Estados Unidos no pone aranceles a México”, recordó.

La administración Trump mantuvo el miércoles los aranceles a México en los términos que estaban, vinculados a los resultados en temas de seguridad y lucha contra el tráfico de fentanilo, sin gravámenes para lo que está dentro del T-MEC —donde se incluyen la gran mayoría de productos, desde aguacates a ropa o electrónicos— y un 25% para los sectores automotriz y siderúrgico y para los productos fuera del tratado.

Sheinbaum recordó que empresas que no se han incorporado al T-MEC, como las grandes automovilísticas alemanas presentes en el país, podrían hacerlo ahora y dijo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya está en contacto con ellas.

Además, enfatizó que “si seguimos colaborando, trabajando y hay mejor coordinación para la disminución de la entrada de fentanilo, ese 25 (por ciento de aranceles) se reduce a 12". “Si todavía hay mejor colaboración, coordinación... con soberanía y respeto, bajarían incluso los aranceles”, añadió.

El secretario de Economía insistió en que el plan de la presidenta “está funcionando porque hoy sí tenemos un trato preferencial” y esperan que así continúe. Por eso, está previsto que Ebrard viaje a Washington la semana que viene para continuar con las negociaciones en el área automotriz y del acero y el aluminio, un diálogo que Ebrard calcula durará unos 40 días más.

No obstante, el secretario destacó que no se debe menospreciar el hecho de que el T-MEC se mantenga. “Eso es un logro mayor. No lo demos por sentado porque en un nuevo orden comercial fundado en tarifas es muy difícil que sobreviva un tratado de libre comercio”.