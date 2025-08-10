Libros: Dos años sin Michela Murgia, escritora inconformista

Unos meses antes, había revelado que padecía cáncer de riñón en etapa cuatro. Tras hacer pública su enfermedad, la escritora compartió sus momentos íntimos en redes sociales, celebrando a su familia queer, pero también continuando su lucha por los derechos.

Nacida en Cabras en 1972, Michela Murgia debutó con "Il mondo deve sapere" (2006), una novela tragicómica sobre el mundo de los call center, que inspiró la obra de teatro homónima y la película "Tutta la vita davanti" (2008).

Estrechamente ligada a su tierra natal, en 2008 escribió "Viaggio in Sardegna". Dos años después salió "Accabadora", ganadora de los premios Super Mondello y Campiello, mientras que "Ave María", una reflexión sobre el papel de la mujer en el contexto católico, se publicó en 2011.

Murgia fue una de las figuras más relevantes de la literatura contemporánea italiana y también se destacó por su postura política y social.

La escritora también ejerció como profesora de religión y directora de una central termoeléctrica, entre otros oficios, y en 2014 se presentó para ser candidata a la presidencia de su región natal (Campidano de Oristán, Cerdeña), aunque no lo logró.

Mientras su carrera literaria se afianzaba, Murgia se convirtió en una voz importante de la cultura italiana, plasmando una visión diferente para promover la igualdad de género o la lucha contra el fascismo.

En una entrevista aseguró que el fascismo vence "cuando consigue ponerte en la boca sus palabras, no cuando llega al gobierno". (Ansa).