Libros: El catastrofismo, eje de las obras que llegan

Y, al mismo tiempo, hay quienes buscan una salida pacífica a este pesimismo —o realismo— crónico, volviendo a explorar hábitos maravillosos y poéticos.

Zygmunt Bauman y Ezio Mauro, El silencio de la opinión pública proponen un diálogo sobre el papel de la información, el miedo y el consumismo en el mundo contemporáneo.

En sentido opuesto al alarmismo se ubica Claudio Cerasa, director de Il Foglio, que en El antídoto se declara contra el catastrofismo y lanza un llamado al optimismo razonado.

La guerra es otro de los grandes ejes. Alessandro Arduino, en La guerra ha cambiado. Drones, IA y mercenarios, parte de historias personales para ampliarlas en una mirada geopolítica que abarca desde Asia Central y China hasta la guerra en Ucrania, Afganistán bajo los talibanes, la reconstrucción en Siria y los conflictos en el ciberespacio.

También sobre los conflictos escribe Lorenzo Tondo en Tramas de guerra. Los muchos rostros de un único conflicto, de Ucrania a Medio Oriente: para el autor, la Tercera Guerra Mundial ya comenzó y se libra de manera simultánea en distintas partes del mundo, ante nuestros propios ojos.

En febrero, Manlio Graziano publica Cómo se va a la guerra, un ensayo a contracorriente en tiempos de rearme que desmonta lugares comunes e ideologías que históricamente han acompañado a los conflictos, distorsionando y ocultando sus causas reales.

Marta Serafini, en Brevísima historia del conflicto entre Rusia y Ucrania. De 2014 a hoy, reconstruye las fases de la guerra ruso-ucraniana y va más allá de los acontecimientos iniciados en 2022 para rastrear sus orígenes en 2014, señalado como el verdadero punto de partida.

También en enero, aparece Los infiltrados, de Shaun Walker, la verdadera historia del programa de espionaje ruso más reservado en Occidente. A partir de entrevistas con ex espías y material de archivo, el libro arroja luz sobre la trama oscura de los infiltrados del KGB y vuelve a tender el hilo invisible que conecta a la Unión Soviética con la Rusia de Vladimir Putin.

Con Putin, el peligro también vendría de Trump, al menos según una parte de su propia familia. Así lo sostiene su sobrina Mary L. Trump en Siempre demasiado y nunca suficiente. Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo.

“La amenaza proviene también de la inteligencia artificial?

Una lectura lúcida de nuestra sociedad puede encontrarse incluso en un libro escrito hace 80 años. C. S. Lewis, en La abolición del hombre, lanza un grito de alarma irónico y apasionado, en la tradición de Swift y Chesterton, contra los desenlaces siniestros de la idolatría tecnológica.

Para arrojar luz sobre la IA llega el nuevo libro del Premio Nobel Giorgio Parisi, Las simetrías ocultas. Por qué la física moderna está en la raíz de la inteligencia artificial, donde explica con gran claridad los campos, los métodos y el sentido profundo de la física de la complejidad, abordando al mismo tiempo los orígenes y las perspectivas de la inteligencia artificial.

Que la IA puede convertirse en una catástrofe lo sostienen Eliezer Yudkowsky y Nate Soares en Antes de que sea demasiado tarde. Por qué la IA podría causar la extinción humana y cómo evitarlo.

En 2023, cientos de expertos firmaron una carta abierta advirtiendo que el desarrollo de estas inteligencias representa un serio riesgo de extinción para la humanidad; Yudkowsky y Soares, entre los primeros firmantes, explican en este libro por qué la amenaza es concreta.

En este escenario complejo, Europa cumple un papel clave como cuna de la democracia. De ello habla el juez del Tribunal Constitucional Giovanni Pitruzzella en En la encrucijada de Europa, sobre cómo el continente puede afrontar los desafíos del siglo XXI: desde las amenazas a la seguridad y las presiones por una mayor autonomía estratégica hasta la necesidad de acelerar la innovación tecnológica e industrial.

Como si todo esto fuera poco, los peligros también pueden provenir de las redes sociales, como demuestra el debate abierto tras la decisión de Australia de prohibirlas a los menores.

Jonathan Haidt y Catherine Price, en La generación fantástica.

Cómo nuestros hijos pueden crecer felices sin redes sociales, proponen una guía ilustrada para los más jóvenes sobre cómo abandonar los smartphones y elegir una vida feliz, estimulante y llena de aventuras.

Ben Rein, en Por qué el cerebro necesita amigos. Cómo la socialidad moldea nuestra mente sostiene que cada relación tiene un impacto medible en nuestro bienestar. Neurocientífico y divulgador, especializado en interacciones sociales, es seguido por más de un millón de personas en redes.

Y tal vez esta recorrida por las ansiedades contemporáneas pueda cerrarse con un título que reconforta el ánimo: Eley Williams, Escribir cartas de amor antes de olvidar cómo se hace, una colección de historias que celebra los matices del lenguaje y del alma humana, mientras aún resisten. (ANSA).