Libros: en Montevideo, la primera librería Feltrinelli de América del Sur

El proyecto se concreta en el edificio Pablo Ferrando, emblema del Art Nouveau en pleno centro de la capital uruguaya, a 11.000 kilómetros de Via Andegari, en Milán, donde todo comenzó hace setenta años.

La inauguración será el sábado 28 de febrero desde las 19, con una gran fiesta dedicada a los libros, las ideas y a Italia, junto a autoras y autores locales, la comunidad literaria montevideana y delegaciones italiana y española del grupo, con la actuación en vivo de la Orquesta de las Mil Melodías.

En los años sesenta, Giangiacomo Feltrinelli Editore forjó un vínculo ininterrumpido con las voces de América Latina, ayudando a difundirlas en Europa. Publicó —en muchos casos por primera vez en el mundo— a autores como Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa, Augusto Roa Bastos, Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Manuel Scorza y JoÆo GuimarÆes Rosa, entre otros.

Entre los hitos editoriales figuran la primera edición mundial de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, y de Diario del Che en Bolivia, de Ernesto Che Guevara.

Hoy el grupo vuelve a apostar por América Latina, en un "viaje inverso" al de los años sesenta: llevar la experiencia de la principal cadena de librerías italiana a un nuevo mercado. El proyecto nace de la colaboración con tres socios locales activos entre Uruguay y Argentina: Alejandro Lagazeta, Juan Castillo Marianovich y Pablo Braun.

"América Latina ha significado históricamente muchas cosas para Feltrinelli, explica Carlo Feltrinelli, presidente del grupo. Una fuente literaria y de ideas, un continente que nos regaló amistades y vínculos intelectuales profundos. Hoy suma un nuevo sentido: el del descubrimiento. Abrir esta librería es como llegar a la casa de amigos para compartir un tramo de vida".

En la misma línea, Alessandra Carra, directora ejecutiva del Grupo Feltrinelli, destacó la sintonía con los socios locales: "En cierto modo nos elegimos mutuamente. Descubrimos que hablamos el mismo idioma, creemos en los mismos valores y compartimos una visión común".

El edificio Pablo Ferrando fue objeto en los últimos meses de una importante restauración a cargo del estudio Toro Arquitectos, que preservó sus rasgos arquitectónicos originales.

La planta baja alberga los distintos géneros literarios —narrativa, ensayo, poesía, crítica ilustrada y literatura infantil—, con una sección inédita dedicada a libros para niños que abordan temas ambientales, de género y diversidad. El piso superior concentra la literatura internacional e incluye un amplio espacio para libros en lengua italiana, trasladando a Montevideo una huella directa del catálogo cultural que Feltrinelli ayudó a moldear.

A lo largo del recorrido se disponen mesas temáticas, renovadas cada dos semanas por los libreros. "Gracias a mis socios Alejandro y Juan y a la afinidad surgida con Feltrinelli, desde hoy Montevideo contará con una librería especial, tanto por la singularidad del edificio que la alberga como por la impresionante selección de títulos y autores, capaz de despertar la curiosidad de todo tipo de lector. Queremos que la nueva Feltrinelli de Montevideo sea un espacio de cultura activa, donde todos puedan sentirse en casa, entre libros", afirmó Pablo Braun. (ANSA).