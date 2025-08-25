Libros: Meloni, "indiscutida líder de derecha", dice diario alemán

“Sus índices de aprobación son estables e incluso están creciendo”, asegura la publicación del corresponsal en Roma, Marc Beise.

Una diferencia con la traducción inglesa, escribe el periódico, es que “el lector alemán se ahorra el prefacio escrito por Donald Trump Jr.”.

La nota hace referencia a la evolución de Meloni.

“La mujer en el gobierno se ha presentado durante mucho tiempo de forma muy diferente a la que dirigió la campaña electoral. Meloni trajo una estabilidad sin precedentes a Italia y abarca un amplio espectro político”, indica el texto.

Por ejemplo, su amistad con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, es recordada, pero al mismo tiempo, es apreciada por otros jefes de gobierno y ha logrado mantener distancia con Alternativa para Alemania (AfD) y el partido de Marine Le Pen.

Pero sus tendencias polémicas también son evidentes, sobre todo en política interna: “En la batalla cultural, Meloni siempre está a la ofensiva. Se ve a sí misma y a sus seguidores como oprimidos que lograron su objetivo contra viento y marea, lo que la hace desconfiar, por ejemplo, de los medios de comunicación”.

El texto termina con una última pregunta: “Obviamente, Meloni también ha evolucionado y la pregunta sigue siendo: ¿Quién es Giorgia hoy?”. (ANSA).