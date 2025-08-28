Libros: Vuelve la saga de Oz, 'ciclón' innovador

Se trata de una obra que, con su tono didáctico y moralista, puso toda la literatura infantil escrita hasta entonces en "el ojo del huracán", como declararon Stella Sacchini y Mirko Esposito a Ansa.

Son ellos quienes firmaron las nuevas traducciones de casi la totalidad de los 14 libros de la saga, de nuevo en las librerías de la mano de Gallucci Editore en versión completa para celebrar el 125 aniversario de la primera obra.

"En el corazón del ciclón -explicaron los traductores- el aire está quieto, y la sensación de ser suavemente mecido por el viento distrae de la violencia del fenómeno meteorológico".

En resumen, "el viaje" que emprendió Baum resulta de alguna manera "menos traumático" de lo que debería, gracias a su maestría, pero "al llegar, uno se da cuenta de que el paisaje ha cambiado y nada es igual que antes".

Una revolución literaria, en resumen. Con él, nacieron "el cuento de hadas moderno y una nueva idea de la infancia".

De hecho, para Baum, los niños no deben ser guiados "a través del miedo", recordaron.

"No son adultos fracasados, y esta es quizás la mayor revolución que el escritor impulsó", dijeron.

Los personajes —desde Dorothy hasta el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata, el León Cobarde y los de los demás libros— "actúan libres de cualquier condicionamiento del mundo adulto y nunca envejecen porque no tienen que vivir a la altura de las expectativas de los adultos".

A lo largo de los viajes a Oz, "las certezas de los protagonistas, y simultáneamente las nuestras, se ponen en tela de juicio", dijeron Sacchini y Esposito.

Por esta razón, los personajes son absolutamente modernos, de hecho, contemporáneos: como en el caso de Tip, un niño que creció con la malvada bruja Mombi, protagonista de "La maravillosa tierra de Oz".

Tras su apariencia masculina se esconde una niña, y cuando llega el momento de volver a su verdadero género, se pregunta si se sentirá cómodo con esa nueva piel y si, de no ser así, podrá recuperar su apariencia anterior. O la Generala Jinjur, quien lidera un Ejército Rebelde para conquistar la Ciudad Esmeralda, declarando que el Reino ha estado en manos de los hombres durante demasiado tiempo y que es hora de derrocar el patriarcado.

Además, como se desprende de la protagonista del primer libro, Dorothy, "la emancipación de las mujeres fue una causa muy cercana al corazón de Baum, quien se casó con Maud Gage, hija de Matilda Joslyn Gage, sufragista, activista por los derechos de los nativos americanos, abolicionista, librepensadora y epónimo del llamado 'efecto Matilda', que describe la tendencia a negar la contribución de las mujeres a la invención científica".

Los niños, que suelen ser mucho más visionarios que los adultos, ya apreciaban las cualidades de sus obras.

Tras su primer libro, Baum quiso dedicarse a otra cosa, pero no se lo permitieron.

“Recibió decenas y decenas de cartas de sus amiguitos pidiéndole que les contara nuevas historias”, dijeron.

“Así, junto a los personajes conocidos por el público general, Baum crea continuamente otros nuevos y diferentes, que reaparecen en algunos episodios de la serie, sorprendiendo al lector”, agregaron.

Los traductores también se beneficiaron de la generación más joven. En particular, Sacchini relató cómo el hijo de una amiga le preguntó durante una relectura: “Pero si Jinjur es mujer, ¿por qué la llaman ‘general’?”. Así, la cuestión de la neutralidad de las profesiones en inglés, ausente en italiano, se incorporó a su trabajo.

“El debate se resolvió en un instante”, reveló.

“Como siempre, son los niños, con sus ‘grandes ideas’, como decía Franco Lorenzoni, quienes resuelven rápidamente viejos problemas que los adultos han debatido inútilmente”, sostuvo.

Esta es una reflexión que también hicieron al abordar la fluidez de género de Tip. El objetivo de los traductores, en resumen, era “devolver los libros de Oz a la categoría de grandes clásicos” que también hablan de nuestro tiempo, sin relegarlos a la literatura infantil, dado que también pueden llegar a los adultos.

Esto queda demostrado por el hecho de que Gregory Maguire revisó el primer libro en 1995 en una novela que posteriormente inspiró el musical Wicked, ahora también una película (con una secuela en camino).

Una obra que, sin duda, avivó el interés inagotable por la saga, dijeron Sacchini y Esposito.

“Los temas tan queridos por Baum se ven realzados por el nuevo medio, en un enriquecimiento y una resemantización mutuos”, concluyeron. (ANSA).