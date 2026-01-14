Licitación de títulos del Tesoro en la mira de inversores en Argentina

BUENOS AIRES, 14 ene (Reuters) - La licitación que realizará este miércoles el Tesoro con el propósito de renovar unos 9,6 billones de pesos (US$ 6,6 millones) centra la atención del mercado financiero argentino ya que revelará las necesidades de liquidez de la plaza.

Esta primera licitación del año se da en un contexto donde los vencimientos de enero totalizan unos 30 billones de pesos de los cuales aproximadamente la mitad está en poder del sector privado, dijeron analistas.

"El Tesoro necesita lograr un alto nivel de renovación (rollover) y una buena demanda de los instrumentos ofrecidos, de modo que el mercado perciba que hay liquidez y voluntad de continuar financiando al Estado sin presiones adicionales de tasas o de dólar", dijo Emilio Botto de Mills Capital Group.

"Esto es clave para sostener la confianza financiera y evitar que se disparen las primas de riesgo o el dólar financiero. Pero las tasas de corto plazo están muy volátiles, lo que demostraría que la liquidez es escasa", señaló.

La tasa de caución (préstamos acorto plazo) mostraban niveles del 42% y las colocaciones a plazo fijo por montos de importancia promediaban el 25% anual, frente a una inflación del 31,5% registrada en 2025.

El peso argentino en el segmento interbancario operaba estable a 1460 unidades por dólar, un 5,73% por debajo del límite superior de la banda de flotación fijada en 1543,71 pesos para este miércoles.

La entidad monetaria, dentro de una nueva fase del programa monetario para acumular reservas, acumula compras en el mercado por US$ 328 millones en los primeros días del 2026.

"Las compras del BCRA se dan en un contexto de relativa estabilidad cambiaria, con un dólar que se mantiene dentro de los márgenes previstos por el nuevo esquema", dijo el economista Gustavo Ber.

"De acuerdo con proyecciones oficiales, a lo largo de 2026 las adquisiciones podrían ubicarse entre US$ 10.000 y US$ 17.000 millones, dependiendo del grado de remonetización que logre la economía", señaló.

Por su parte, los bonos soberanos en la preapertura de la plaza extrabursátil local operaban con leves bajas, comentaron operadores.

(Reporte de Walter Bianchi; Con la colaboración de Hernán Nessi; Editado por Maximilian Heath)