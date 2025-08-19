Líder conservador de Canadá a punto de regresar al Parlamento

El líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, está cerca de regresar al Parlamento, cuatro meses después de perder su escaño en una humillante derrota en las elecciones generales.

Poilievre iba camino de convertirse en primer ministro en las elecciones de abril hasta que el regreso al poder del presidente estadounidense Donald Trump sacudió la política canadiense con las amenazas de anexión de su vecino del norte.

Los conservadores de Poilievre desperdiciaron una enorme ventaja en las encuestas y los votantes apoyaron al nuevo líder liberal, Mark Carney, ahora primer ministro, para enfrentarse a Trump.

Además, Poilievre perdió contra un liberal en su propia circunscripción, un distrito del área de Ottawa que había representado durante dos décadas.

Prometió permanecer como líder del Partido Conservador, pero necesitaba un escaño en el Parlamento antes de poder regresar como líder de la oposición.

Un diputado de Battle River-Crowfoot, un distrito rural en la provincia occidental de Alberta, donde predominan los conservadores, ofreció dimitir para que Poilievre pudiera postularse a su escaño.

Los medios canadienses proyectaron una amplia victoria para Poilievre, el favorito, poco después del cierre de las urnas el lunes en el distrito.

Según resultados preliminares, lideraba con el 80% de los votos, muy por delante de sus dos principales rivales, informó la emisora pública CBC.

En su discurso de victoria, Poilievre, de 46 años, prometió oponerse a las políticas del gobierno de Carney, que, según él, provocaron una espiral de delincuencia, inmigración e inflación descontrolada.

"Agradezco tener la oportunidad de ser su humilde servidor, de luchar día a día y con todas las fuerzas por la gente de esta región", dijo en un video del discurso publicado en X.

"Pondremos a Canadá primero", afirmó entre vítores y aplausos frente a una gigantesca bandera nacional.

Sin embargo, varios expertos estimaban antes de las elecciones que, incluso en caso de victoria, le resultará difícil hacerse oír en un contexto político muy influenciado por la administración Trump.