Líder de al qaeda zawahiri murió en ataque de un dron estadounidense en el centro de kabul

Por Mohammad Yunus Yawar, Idrees Ali y Jeff Mason

Kabul/washington, 2 ago (reuters) - estados unidos mató al líder de al qaeda, ayman al zawahiri, con un misil teledirigido mientras estaba en un balcón de su casa en el centro de kabul, en afganistán, según funcionarios de washington, lo que supone el mayor golpe para los militantes desde que osama bin laden fue abatido hace más de una década.

El gobierno talibán de Afganistán no ha confirmado la muerte de Zawahiri, un cirujano egipcio sobre cuya cabeza pesaba una recompensa de 25 millones de dólares y que ayudó a coordinar los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, en los que murieron casi 3.000 personas.

Funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que Zawahiri murió cuando salió al balcón de su casa segura en Kabul a las 6:18 de la mañana (0148 GMT) del domingo y fue alcanzado por misiles Hellfire de un avión no tripulado estadounidense.

"Ahora se ha hecho justicia, y este líder terrorista ya no existe", dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en declaraciones televisadas desde la Casa Blanca el lunes. "No importa el tiempo que lleve, no importa dónde te escondas, si eres una amenaza para nuestro pueblo, Estados Unidos te encontrará y te eliminará".

Biden dijo que autorizó el ataque de precisión tras meses de planificación y que no murieron civiles ni familiares.

Tres portavoces del gobierno talibán, acusado por Estados Unidos de violar un acuerdo entre ellos al dar refugio a Zawahiri, no quisieron hacer comentarios el martes.

El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, confirmó previamente que se produjo un ataque en Kabul el domingo y lo calificó de violación de los "principios internacionales".

Un portavoz del Ministerio del Interior dijo que una casa fue alcanzada por un cohete en Sherpoor, un frondoso y exclusivo barrio residencial en el centro de la ciudad.

"No hubo víctimas ya que la casa estaba vacía", dijo Abdul Nafi Takor, el portavoz.

Las autoridades talibanes establecieron una red de seguridad alrededor de la casa y no se permitió a los periodistas acercarse.

Una mujer que vive en el barrio y que habló con Reuters bajo condición de anonimato dijo que ella y su familia de nueve miembros se trasladaron a la habitación segura de su casa cuando oyó una explosión el fin de semana. Cuando más tarde salió a la azotea, no vio ninguna conmoción ni caos y supuso que se trataba de un ataque con cohetes o bombas, lo que no es raro en Kabul.

Un alto cargo talibán dijo a Reuters que Zawahiri estaba antes en la provincia de Helmand y se había trasladado a Kabul después de que los talibanes tomaron el control del país en agosto del año pasado.

El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos no tenía confirmación de ADN de la muerte de Zawahiri. "No vamos a tener esa confirmación", dijo en la CNN, describiendo una "confirmación visual" junto con otras fuentes.

Un alto funcionario de la administración dijo a periodistas que la inteligencia estadounidense determinó con "alta confianza" que Zawahiri fue abatido.

Kirby también dijo que queda una pequeña presencia de Al Qaeda en Afganistán.

"Vamos a seguir vigilantes, vamos a seguir manteniendo la capacidad", dijo Kirby en MSNBC, añadiendo que Washington tiene la capacidad de llevar a cabo un ataque antiterrorista desde lejos. "El mensaje ha sido enviado muy, muy claramente no sólo a Al Qaeda, sino a cualquiera que pueda darles refugio".

(Reporte adicional de Alexandra Alper, Eric Beech, Jonathan Landay, Arshad Mohammed, Patricia Zengerle, Susan Heavy y Matt Spetalnick en Washington, Jibran Ahmad en Peshawar y personal de Reuters en Kabul; escrito por Raju Gopalakrishnan y Krishna N. Das; editado en español por Benjamín Mejías y Carlos Serrano)