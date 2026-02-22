Líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, reelegido como secretario general del partido gobernante (KCNA)

El líder norcoreano Kim Jong Un fue reelegido como secretario general del gobernante Partido de los Trabajadores en su noveno congreso, reportó el lunes la prensa estatal.

La decisión se tomó el domingo "de acuerdo con la voluntad inquebrantable y el deseo unánime de todos los delegados" en el encuentro del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, informó la Agencia Central de Noticias de Corea, KCNA.

Celebrado solo una vez cada cinco años, el congreso, que se extiende durante varios días, ofrece una rara mirada al funcionamiento de una nación donde incluso los detalles más mundanos están envueltos en secreto.