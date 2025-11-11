Líder de extrema derecha alemana critica viaje de sus legisladores a Rusia

La dirigente del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, criticó el martes un viaje previsto a Rusia de legisladores de su grupo, sospechado de espionaje prorruso.

"Para ser claros del todo, no comprendo lo que se va a hacer allá", declaró a la prensa en el Bundestag Alice Weidel, quien criticó una decisión del "grupo de trabajo sobre los asuntos exteriores" de su propio grupo parlamentario.

Medios alemanes criticaron los preparativos de viaje de dos diputados de la extrema derecha a la ciudad balnearia rusa de Sochi, al margen de una conferencia de los países del grupo BRICS.

"Personalmente, no iré allá. Y no se lo recomiendo a nadie tampoco, pues no sé cuál será el resultado final", señaló Weidel.

