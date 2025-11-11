Líder de extrema derecha alemana critica viaje de sus legisladores a Rusia
La dirigente del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, criticó el martes un viaje previsto a Rusia de legisladores de su...
- 1 minuto de lectura'
La dirigente del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, criticó el martes un viaje previsto a Rusia de legisladores de su grupo, sospechado de espionaje prorruso.
"Para ser claros del todo, no comprendo lo que se va a hacer allá", declaró a la prensa en el Bundestag Alice Weidel, quien criticó una decisión del "grupo de trabajo sobre los asuntos exteriores" de su propio grupo parlamentario.
Medios alemanes criticaron los preparativos de viaje de dos diputados de la extrema derecha a la ciudad balnearia rusa de Sochi, al margen de una conferencia de los países del grupo BRICS.
"Personalmente, no iré allá. Y no se lo recomiendo a nadie tampoco, pues no sé cuál será el resultado final", señaló Weidel.
pyv/alf/lrb/eg/mb
- 1
La reacción de Anto Roccuzzo al sorpresivo posteo de Messi sobre un posible regreso de Barcelona
- 2
Emiliano Buendía, el último convocado por Scaloni para el amistoso de la selección
- 3
Rating: Tarde o Temprano, el nuevo ciclo de María Belén Ludueña en eltrece, debutó en medio de un ajustado campo de batalla
- 4
Melconian dijo cuál podría ser el “éxito” de Milei y habló de los próximos dos años del Gobierno