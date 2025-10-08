Líder de Groenlandia da las gracias a la UE y pide inversión en su isla

BRUSELAS (AP) — El líder de Groenlandia agradeció el miércoles a la Unión Europea por ser "una amiga de confianza" y urgió al bloque de 27 naciones a invertir en los recursos minerales, energía renovable, aeropuertos y servicios de internet de su país.

El primer ministro, Jens-Frederik Nielsen, afirmó en un discurso ante el Parlamento Europeo que "2025 ha sido un año lleno de acontecimientos, si no dramático, para Groenlandia". Señaló el desafío que representa el cambio climático, pero no mencionó las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de apoderarse de la isla ártica.

"Necesitamos cooperación y asociaciones con países e instituciones afines que compartan nuestros valores. La UE ha sido un socio estable, confiable e importante para Groenlandia durante más de 40 años", expresó el primer ministro de 34 años en Estrasburgo, Francia.

Extendió "un sincero agradecimiento" a la UE "por su fuerte apoyo a Groenlandia durante los tiempos difíciles que estamos atravesando en este momento. Ha estado a nuestro lado como amiga y socia. Nunca lo olvidaremos".

Groenlandia fue una colonia de la corona de Dinamarca hasta 1953, cuando se convirtió en una provincia del país escandinavo. La isla obtuvo el autogobierno en 1979 y 30 años después se convirtió en una entidad autónoma. Sigue formando parte del reino danés.

Dinamarca, que también ostenta actualmente la presidencia rotativa de la UE, y Groenlandia han rechazado las ofertas de Trump para comprar la isla. No ha descartado el uso de la fuerza militar para tomar el control del territorio rico en minerales.

Cuando un reportero le preguntó antes de su discurso sobre las relaciones con el gobierno de Trump, Nielsen dijo que los lazos entre Estados Unidos y Groenlandia deberían gestionarse "con respeto mutuo, respetando el derecho internacional".

"Buscamos tener más y mejor cooperación también con Estados Unidos, cuando podamos cumplir con el tono respetuoso", manifestó.

Durante el discurso, Nielsen señaló que Groenlandia posee la mayoría de los minerales críticos que busca la UE, pero que la extracción de estos recursos es "intensiva en capital". También instó al bloque a invertir en el potencial hidroeléctrico no explotado que ofrecen los ríos y glaciares de la isla.

Nielsen también pidió apoyo financiero para desarrollar redes de telecomunicaciones, particularmente en el norte, que está mal conectado, y para construir dos aeropuertos regionales.

"Es esencial para nosotros que quienes operan las telecomunicaciones en Groenlandia sean actores confiables y de confianza.

Esto es vital para asegurar la estabilidad de la infraestructura y para prevenir que partes no autorizadas interrumpan y comprometan las conexiones", afirmó.

Los legisladores le dieron a Nielsen una ovación de pie cuando dijo "gracias por ser una amiga de confianza de Groenlandia".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.