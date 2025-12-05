Líder de Hezbolá afirma que apoya estrategia diplomática de Líbano "para terminar la agresión" de Israel

El líder de Hezbolá, Naim Qasem, declaró este viernes que el movimiento islamista apoya la estrategia diplomática del Estado libanés para terminar con los ataques de Israel, aunque criticó el nombramiento de un civil en un comité de monitoreo del cese al fuego.

Representantes civiles de Líbano e Israel sostuvieron el miércoles las primeras conversaciones directas en décadas, en virtud del acuerdo de alto el fuego entre el Estado hebreo y Hezbolá.

El Estado optó por "la vía diplomática para poner fin a la agresión y aplicar" el acuerdo de alto el fuego, "nosotros apoyamos que se siga en esta dirección", declaró Qasem en un discurso televisado.

El dirigente de este grupo chiita afín a Irán precisó no obstante que considera un "error" el nombramiento de un civil para formar parte del comité de supervisión del cese el fuego que rige desde noviembre de 2024.

A pesar del cese el fuego, que se suponía pondría fin a más de un año de hostilidades entre Israel y Hezbolá, Israel ha lanzado ataques contra Líbano y mantiene tropas en cinco zonas del sur del país que considera estratégicas.

Durante una reunión con una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente libanés, Joseph Aoun reiteró este viernes que los libaneses "no quieren volver a la guerra".

"El pueblo libanés ya ha sufrido bastante y no habrá marcha atrás", dijo Aoun, citado en un comunicado de la presidencia.

Tras la "nueva ronda de negociaciones" iniciada el miércoles, Aoun subrayó "la necesidad de presionar a la parte israelí para implementar el alto el fuego y retirarse".

El mandatario afirmó que cualquier resultado de estas conversaciones "depende principalmente de la posición de Israel".

El comité encargado de supervisar el alto el fuego celebrará un nuevo ciclo de conversaciones con la participación de delegados civiles libaneses e israelíes a partir del 19 de diciembre.

bur-lar/lg/jfx/an/meb/an