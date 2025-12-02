Líder de Hong Kong anuncia "comité independiente" para investigar mortal incendio

El jefe del ejecutivo de Hong Kong anunció el martes la creación de un "comité independiente" para investigar el devastador incendio en un complejo de apartamentos que mató a 151 personas la semana pasada.

"Estableceré un comité independiente para realizar una revisión amplia y profunda, reformar el sistema de obras en edificios y evitar tragedias similares en el futuro", declaró John Lee en conferencia de prensa.

Precisó que el comité estará a cargo de un juez.

Las autoridades indicaron que el fuego, el peor en décadas en la ciudad, se propagó rápidamente por las redes usadas en la parte externa de los andamios que no cumplían los requisitos de seguridad y facilitaron la propagación de las llamas.

Lee dijo a AFP que las autoridades identificaron varias fallas y que se necesitan reformas en las normas de seguridad, supervisión, construcción y mantenimiento.

"Debemos actuar con seriedad para asegurar que se eliminen los fallos y que los responsables rindan cuentas", declaró.

"Reformaremos todo el sistema de renovación de edificios para asegurar que esto no vuelva a ocurrir", dijo.

La policía y el organismo anticorrupción de Hong Kong, que realizan una investigación conjunta, arrestaron a 14 personas por la tragedia, de las cuales 13 son sospechosas de homicidio.

bur-dhw/jm/mas/atm