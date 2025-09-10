Líder de iglesia mexicana es acusado en Nueva York de tráfico sexual

NUEVA YORK (AP) — El líder de una megacongregación mexicana que está cumpliendo más de 16 años en una prisión de California por abusar sexualmente de jóvenes seguidores ha sido acusado de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual por presuntamente victimizar a miembros de la iglesia durante décadas, informaron las autoridades el miércoles.

Un jurado federal investigador en Nueva York emitió la acusación alegando que Naasón Joaquín García, de 56 años, y otras cinco personas explotaron la iglesia durante décadas para permitir el abuso sexual sistemático de niños y mujeres para la gratificación sexual de García y su padre, quien murió en 2014.

La acusación recién revelada indicó que la actividad criminal incluía la creación de fotos y videos de abuso sexual infantil.

García fue puesto bajo custodia federal temprano el miércoles en Chino, California, donde está cumpliendo una sentencia de más de 16 años tras declararse culpable en 2022 de dos cargos estatales.

Sus abogados no han comentado al respecto.

García es líder de La Luz del Mundo, que afirma tener 5 millones de seguidores en todo el mundo. Los creyentes lo consideran el “apóstol” de Jesucristo.

Los fiscales en California han dicho que utilizó su influencia espiritual para tener relaciones sexuales con niñas y mujeres jóvenes a quienes se les decía que eso las llevaría a la salvación, o a la condena si se negaban.

Además de García, un acusado en el caso fue detenido en Los Ángeles mientras que otro fue arrestado en Chicago, informaron las autoridades. Otros tres estaban prófugos.

Según la acusación, dos de los acusados y otros intentaron destruir pruebas e impedir que las víctimas del abuso sexual hablaran con las fuerzas del orden después de que García fue arrestado.

Se indicó que presionaron a las víctimas para que firmaran declaraciones falsas negando que hubiera ocurrido algún abuso, redactaron y distribuyeron sermones afirmando que todas las víctimas de abuso sexual mentían y reforzaron la doctrina de la iglesia de que dudar del apóstol era un pecado castigado con la condenación eterna.

En un comunicado, el fiscal federal Jay Clayton dijo que García y los demás “explotaron la fe de sus seguidores para aprovecharse de ellos”.

“Cuando fueron confrontados, utilizaron su influencia religiosa y poder financiero para intimidar y coaccionar a las víctimas para que permanecieran en silencio sobre el abuso que habían sufrido”, agregó.

Ricky J. Patel, el jefe de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva York, dijo que los cargos fueron el resultado de una “investigación de años que abarcó el país e involucró el apoyo de docenas de valientes víctimas”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.