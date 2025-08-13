Líder de Irán ridiculiza oferta de Netanyahu de ayudar con crisis del agua

TEHERÁN, Irán (AP) — El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se burló el miércoles de la oferta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ayudar con la crisis del agua en Irán.

Pezeshkian expresó en la red social X que Israel ha negado a los palestinos el acceso al agua y la comida, por lo que no se puede confiar en ellos.

"¿Un régimen que priva a la gente de Gaza de agua y comida dice que traerá agua a Irán? Un espejismo, nada más", manifestó.

Pezeshkian también comentó durante una reunión del gabinete en Teherán que "aquellos con una apariencia engañosa están afirmando falsamente tener compasión por el pueblo de Irán”.

"Primero miren la difícil situación de Gaza y (su) gente indefensa, especialmente los niños que están padeciendo... debido al hambre, la falta de acceso a agua potable y medicinas, a causa de un asedio por parte del régimen brutal".

Netanyahu se dirigió a los iraníes en un mensaje de video el martes, prometiendo que Israel ayudaría a resolver la grave escasez de agua del país una vez que Irán esté "libre" del gobierno actual, según medios israelíes, incluido The Jerusalem Post.

Las declaraciones representan una transformación de un estado de guerra a disputas políticas. En junio, Israel lanzó oleadas de ataques aéreos sobre Irán, matando a casi 1100 personas, incluidos muchos comandantes militares. Los ataques de represalia iraníes mataron a 28 personas en Israel.

El domingo, Pezeshkian dijo a un grupo de funcionarios que "no tenemos agua, no tenemos agua bajo nuestros pies y no tenemos agua detrás de nuestras presas, así que díganme, ¿qué hacemos? ¿Alguien viene y me dice qué tengo que hacer?".

Afirmó que "estamos en una crisis seria e inimaginable" y añadió que su administración está en contacto con expertos que están tratando de encontrar una solución al problema.

Los expertos dicen que años de sequía y mala gestión del agua llevaron a la crisis.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.