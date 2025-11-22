Líder de la F1 Norris logra la pole en pista mojada de Las Vegas con Piastri quinto

Por Rory Carroll

LAS VEGAS, 21 nov (Reuters) -

El líder del campeonato del mundo de Fórmula Uno, Lando Norris, logró una impresionante pole position para el Gran Premio de Las Vegas en una prueba de calificación húmeda y resbaladiza el viernes, mientras que su compañero de equipo en McLaren y rival más cercano por el título, Oscar Piastri, sólo pudo ser quinto.

El vigente campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), que marcha tercero en la clasificación transcurridas 21 de las 24 carreras del campeonato y a 49 puntos del liderato, acompañará al británico en la primera fila, tras cruzar la meta 0,323 segundos más lento.

Norris, que puede dar otro gran paso hacia el título en la carrera del sábado por la noche, aventaja al australiano Piastri en 24 puntos y buscará su tercera victoria consecutiva en un circuito urbano en el que McLaren esperaba pasar apuros.

La pole fue su séptima de la temporada, igualando la cuenta de Verstappen, y la 16ª de su carrera, con las últimas siete carreras todas ganadas desde esa posición.

"Fue estresante. Estresante como el infierno", dijo Norris después de una sesión nocturna fría que comenzó bajo una lluvia constante, con los Aston Martin con neumáticos para mojado y el resto con intermedios.

"Está muy resbaladizo. En cuanto tocas el bordillo un poco mal, como hice yo, te vas hacia un lado y pierdes el auto hacia el otro. Estuve a punto de chocar contra el muro", afirmó. "Nadie ha manejado antes por aquí con lluvia, así que era difícil saber qué esperar".

Piastri se quedó con la sensación de su bólido puede rendir más, por lo que esperaba poder recuperar posiciones.

"Tenemos un buen auto que parece funcionar bien en todas las condiciones, así que podemos hacer una carrera fuerte mañana", señaló.

El español Carlos Sainz se clasificó en una destacada tercera posición para Williams, seguido por el Mercedes de George Russell, que ganó el año pasado en la famosa pista iluminada y fue el más rápido en los entrenamientos finales y en las dos primeras fases.

Russell dijo que tuvo un problema con la dirección asistida al final, mientras que Sainz se enfrentaba a una investigación de los comisarios por reincorporarse supuestamente a la pista de forma insegura. El neozelandés Liam Lawson fue sexto con Racing Bulls, aumentando sus esperanzas de permanecer con el equipo el próximo año, seguido por Fernando Alonso con Aston Martin e Isack Hadjar en el otro Racing Bulls.

Charles Leclerc, de Ferrari, se clasificó noveno y Pierre Gasly completó el top 10 para Alpine, que es último en la clasificación. Lewis Hamilton, que suele destacar en condiciones de mojado, marcó un nuevo mínimo en Ferrari con el último puesto en un circuito urbano que su equipo esperaba que les favoreciera. Fue la primera vez en su carrera que quedó último en ritmo en la clasificación y la primera vez que un Ferrari es el más lento desde Giancarlo Fisichella en Abu Dabi en 2009.

Alex Albon destrozó la suspensión de su Williams al chocar contra el muro al final de una fase inicial que también dejó al debutante italiano de Mercedes Kimi Antonelli en 17ª posición y al de Red Bull Yuki Tsunoda 19º.

(Escrito por Alan Baldwin en Londres; editado en español por Carlos Serrano)