Líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llega a Oslo
OSLO, 10 dic (Reuters) - Tras más de un año, mayormente escondida y desafiando una prohibición de viaje que dura una década, la líder opositora venezolana María Corina Machado llegó a Noruega el jueves, horas después de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.
El presidente del Comité Noruego del Nobel confirmó la llegada de Machado.
Machado, de 58 años, tiene prohibido salir de Venezuela desde 2014 por el gobierno del presidente Nicolás Maduro; y el miércoles, en su ausencia, su hija pronunció un discurso de aceptación. El Comité Noruego del Nobel otorgó el premio a Machado por su lucha contra lo que calificó de dictadura.
(Reporte de Gwladys Fouche en Oslo. Editado en español por Deisy Buitrago)
