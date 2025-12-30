Líder de la Premier, Arsenal, golea 4-1 a Aston Villa y le lleva cinco puntos de ventaja al City
Arsenal aseguró que terminará el año en la cima de la Liga Premier tras vencer 4-1 a Aston Villa en casa en una victoria contundente el martes.
El cuarto gol, anotado por el suplente Gabriel Jesus un minuto después de entrar, destacó la profundidad del banquillo del Arsenal esta temporada y el entrenador Mikel Arteta chocó las manos con júbilo con sus asistentes al final del partido.
La victoria colocó al Arsenal cinco puntos por delante del Manchester City, que juega en Sunderland el Día de Año Nuevo, y seis puntos por delante del Villa, que ocupa el tercer lugar.
En otros lugares, el Chelsea empató 2-2 en casa contra el Bournemouth; el Newcastle ganó 3-1 al modesto Burnley; y el Manchester United empató 1-1 en casa contra el colista Wolverhampton.
El West Ham, que está teniendo dificultades, empató 2-2 con el visitante Brighton y el Everton ganó 2-0 en Nottingham Forest.
___
