Líder de los talibán convoca a una reunión del Gobierno ante las exigencias de Trump sobre la base de Bagram

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) - El líder supremo de los talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada, ha convocado una reunión de emergencia del Gobierno de Afganistán para unas consultas sobre la base aérea de Bagram tras las reiteradas exigencias por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para recuperar el control de las instalaciones. Fuentes citadas por la cadena de televisión afgana Amu han indicado que la reunión tendrá lugar próximamente en la ciudad de Kandahar, donde reside Ajundzada, quien ya habría abordado este tema con varios ministros y con el jefe del aparato judicial, sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora sobre el contenido de estas conversaciones. Trump ha afirmado en varias ocasiones durante los últimos días que quiere que Washington recupere el control de la base, situada cerca de la capital afgana, Kabul, y la que fuera la principal instalación militar de Estados Unidos durante sus 20 años de despliegue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, algo que ha sido rechazado firmemente por los talibán, que recuperaron el control de Afganistán en agosto de 2021. Así, el comandante de las Fuerzas Armadas, Fasiudín Fitrat, destacó el domingo que a las autoridades afganas "no les da miedo ningún matón", después de que el presidente estadounidense advirtiera de que podrían pasar "cosas malas" si Washington no recupera la base. En esta línea, el viceportavoz del Emirato Islámico de Afganistán, Hamdulá Fitrat, ha pedido a Washington que "en lugar de repetir fallidas posturas pasadas, adopte una política de realismo y racionalidad".