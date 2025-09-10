Líder de una megaiglesia mexicana es acusado en EE.UU. de tráfico sexual

Por Luc Cohen

NUEVA YORK, 10 sep (Reuters) - El líder de una megaiglesia en México con 5 millones de seguidores en todo el mundo ha sido acusado de cargos federales de tráfico sexual en Estados Unidos, informó el miércoles la fiscalía.

Naasón Joaquín García, el autodenominado apóstol de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, con sede en Guadalajara, fue puesto bajo custodia federal en California, donde cumple una condena de 16 años y ocho meses de prisión tras declararse culpable en 2022 de cargos a nivel estatal por abusar sexualmente de tres niñas.

En una acusación separada desvelada el miércoles, la oficina del fiscal federal de Manhattan dijo que Joaquín, de 56 años, durante décadas traficó con mujeres y niñas con fines sexuales, produjo pornografía infantil y destruyó pruebas de sus delitos.

Se enfrenta a seis cargos, entre ellos conspiración para delinquir y tráfico sexual, y podría ser condenado a cadena perpetua.

También han sido acusados cinco presuntos cómplices, entre ellos la madre de Joaquín.

"Explotaron la fe de sus seguidores para aprovecharse de ellos", dijo el fiscal federal Jay Clayton en un comunicado.

Ni los abogados de Joaquín ni de La Luz del Mundo respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

La Luz del Mundo fue fundada en 1926 por el abuelo de Joaquín, Eusebio Joaquín González, y más tarde fue dirigida por el padre de Joaquín, Samuel Joaquín Flores.

Los tres hombres se aprovechaban de sus posiciones de poder para violar a niñas y mujeres jóvenes, a menudo diciéndoles que podían ganarse una "bendición" especial si mantenían relaciones sexuales con ellos, según los fiscales.

El padre y el abuelo de Joaquín han fallecido.

Naasón Joaquín disuadía a los feligreses de denunciar sus abusos a la policía, convenciéndolos de no relacionarse con extraños y enseñándoles desde su nacimiento que estarían condenados eternamente si le cuestionaban, según los fiscales.

(Reporte de Luc Cohen en Nueva York. Editado en español por Javier Leira)