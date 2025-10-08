Líder de unos conservadores británicos en crisis promete recuperar los valores del partido

La líder de los conservadores británicos, Kemi Badenoch, prometió el miércoles, en el congreso anual de su partido, volver a los valores de los tories, derrotados en las últimas elecciones y que tienen dificultades para presentarse como una oposición creíble al primer ministro laborista, Keir Starmer.

"Adoptaremos los principios conservadores eternos que nos llevaron al éxito en el pasado: la responsabilidad personal, la libre empresa, la familia y la libertad de expresión", declaró Kemi Badenoch en su discurso en el congreso en Mánchester (norte de Inglaterra).

La líder de los conservadores presentó su lema "Una economía más fuerte, fronteras más firmes", arremetiendo contra el actual gobierno laborista que, según ella, solo ha traído "un círculo infernal de aumentos de impuestos y fronteras debilitadas tras meses de caos".

Los conservadores se ven desbordados por el auge del partido de extrema derecha Reform UK, dirigido por el adalid del Brexit, Nigel Farage, que lidera las encuestas de intención de voto.

El partido conservador, de Winston Churchill y Margaret Thatcher, que gobernó Reino Unido durante 50 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es una sombra de sí mismo, superado por Reform UK.

En las elecciones legislativas de 2024, los tories perdieron dos tercios de sus diputados, cediendo el poder a los laboristas, tras catorce años de gobierno marcados por el Brexit, las políticas de austeridad, los escándalos bajo Boris Johnson y las divisiones internas.

Aunque sigue siendo oficialmente la principal fuerza de oposición al gobierno laborista de Keir Starmer, la voz de los conservadores apenas se escucha en el país, y el desafío es grande para Kemi Badenoch, quien asumió la dirección del partido en noviembre de 2024, sustituyendo a Rishi Sunak.

