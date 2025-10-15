Líder del golpe militar en Madagascar dice que "asumirá el cargo de presidente"

ANTANANARIVO, Madagascar (AP) — El líder del golpe de Estado militar en Madagascar dijo el miércoles que "asumirá el cargo de presidente" en una entrevista con The Associated Press en su cuartel.

El coronel Michael Randrianirina, que lideró un alzamiento que derrocó al presidente Andry Rajoelina, señaló que espera ser investido como el nuevo líder de la nación del océano Índico en los próximos días.

Randrianirina anunció en la víspera que las fuerzas armadas tomaron el poder en el país, culminando semanas de protestas contra Rajoelina y su gobierno, lideradas en su mayoría por grupos de jóvenes.

El coronel dijo que asumía el rol de jefe de Estado después de que el Tribunal Constitucional Supremo del país lo invitara a hacerlo ante la ausencia de Rajoelina, quien huyó de Madagascar tras el levantamiento.

"Debe haber una toma de juramento" para hacer oficial su cargo, indicó Randrianirina.

Las protestas alcanzaron un punto de inflexión el sábado, cuando Randrianirina y los soldados de su unidad militar de élite CAPSAT se rebelaron contra el presidente y se unieron a las manifestaciones que pedían su renuncia, lo que obligó al mandatario a huir.

"Ayer tuvimos que asumir la responsabilidad porque no queda nada en el país, no hay presidente, no hay presidente en el senado, no hay gobierno", indicó Randrianirina.

Rajoelina, que ocupaba la presidencia desde 2018, calificó la toma del poder por parte de los militares de golpe de Estado.

Randrianirina dijo que el nuevo liderazgo militar nombrará rápidamente a un nuevo primer ministro para que forme gobierno, pero no ofreció plazos concretos.

"Lo que puedo decir es que ya lo estamos acelerando para que la crisis en el país no dure para siempre", declaró el coronel.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.