Líder del Hezbollah rechaza desarme antes de conversaciones del gobierno libanés con EEUU

El líder del Hezbolá, Naim Qasem, reiteró el lunes el rechazo del grupo a entregar sus armas, antes de que se inicien conversaciones entre el gobierno de Líbano y emisarios estadounidenses.

"No entregaremos las armas que nos protegen de los ataques", afirmó Qasem en un mensaje televisado.

"Esas armas son nuestra alma, nuestro honor, nuestra tierra, nuestra dignidad, el futuro de nuestros hijos", declaró el líder de este grupo chiita apoyado por Irán.

"Quien quiera quitarnos las armas, desea quitarnos nuestras almas", agregó.

Bajo fuerte presión de Estados Unidos y ante temores de que Israel amplíe sus ofensivas militares, el gobierno de Líbano pidió al ejército elaborar un plan para el desarme de Hezbolá antes de fines de año.

Hezbolá fue el único grupo que conservó sus armas tras la guerra civil en Líbano entre 1975 y 1990, argumentando que la milicia ejerce una "resistencia" frente a Israel, y rechaza con insistencia la decisión del gobierno libanés de optar por su desarme.

La decisión del desarme se produjo después de que Hezbolá quedara muy debilitado tras la guerra con Israel en 2024.

Qasem urgió al gobierno libanés a revertir la decisión, argumentando que se dio "bajo los dictados de Estados Unidos e Israel" y acusó a Washington de querer "hundir a Líbano".

Los enviados estadounidenses Thomas Barrack y Morgan Ortagus se entrevistarán con funcionarios libaneses el martes.

Líbano está esperando de Israel una proposición estadounidense que incluye detalles de una agenda y mecanismos para el desmantelamiento del arsenal de Hezbolá, así como sobre una retirada de Israel de las áreas ocupadas en el reciente conflicto.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que Israel está dispuesto a apoyar los esfuerzos de Líbano para desarmar al Hezbolá y ofreció la retirada "gradual" de sus tropas, si el gobierno libanés sigue con sus planes.

Hezbolá insiste en que Israel debe retirarse, cesar sus ataques en Líbano, liberar a los prisioneros libaneses que capturó durante las hostilidades y facilitar el comienzo de la reconstrucción antes de que el grupo debata sobre su arsenal.