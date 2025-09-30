Líder escolar de Iowa renuncia mientras impugna su orden de deportación

DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — El superintendente de las escuelas públicas de Des Moines, detenido por las autoridades de inmigración, renunció al cargo el martes mientras impugna su potencial deportación, informó su abogado.

El abogado Alfredo Parrish afirmó que su bufete presentó la solicitud de suspensión ante el tribunal federal de inmigración en Omaha, Nebraska, en nombre del exsuperintendente Ian Roberts. Parrish mencionó que Roberts había recibido una notificación de un abogado anterior de que su caso de inmigración estaba "resuelto con éxito". Dijo que su bufete estaba trabajando en otra moción para reabrir los procedimientos de inmigración del educador.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a Roberts la semana pasada, alegando que el nativo de Guyana estaba viviendo y trabajando en el país ilegalmente. Una junta estatal despojó rápidamente a Roberts de su licencia para ser superintendente.

La junta escolar de Des Moines votó el lunes por la noche para poner a Roberts en licencia sin sueldo de su trabajo al frente del distrito, que tiene más de 30.000 estudiantes y casi 5000 empleados.

La presidenta de la junta, Jackie Norris, declaró que Roberts y su equipo legal tendrían hasta el mediodía del martes para proporcionar documentación que demuestre que puede trabajar legalmente en Estados Unidos, o enfrentaría procedimientos de despido. Mencionó que la junta podría reunirse tan pronto como el martes por la noche en una sesión especial.

Roberts presentó su carta de renuncia a través de su abogado en lugar de impugnar su despido.

"En consideración a sus 30.000 estudiantes, el doctor Roberts no quiere distraer a la Junta, educadores y personal de enfocarse en educar a los estudiantes del distrito", escribió Parrish en la carta.

En una conferencia de prensa, Parrish declaró que Roberts había sido un "tremendo defensor de esta comunidad".

Roberts, de 54 años, ha estado detenido desde su arresto en la cárcel del condado de Woodbury en Sioux City, Iowa, a unos 240 kilómetros (150 millas) al noroeste de Des Moines.

La oficina del representante estadounidense Zach Nunn, un republicano que representa el área de Des Moines, publicó un extracto censurado de la orden de expulsión de Roberts de mayo de 2024 el martes, después de obtener el documento a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información.

El documento alega que a Roberts se le notificó que debía presentarse en una audiencia de expulsión, pero que no se presentó ni solicitó ningún otro tipo de alivio.

Un juez de inmigración determinó que el Departamento de Seguridad Nacional había presentado pruebas para respaldar sus alegaciones de que Roberts estaba sujeto a expulsión.

El juez ordenó a Roberts que hiciera arreglos para salir voluntariamente de Estados Unidos o enfrentaría la deportación.

Parrish publicó una carta fechada en marzo de 2025 que, según él, era del abogado anterior de Roberts en Texas informando a su cliente que el caso había sido cerrado a su favor.

"Le escribo para informarle del cierre de su caso de inmigración. Ha sido un placer representarlo durante este proceso, y me complace informar que su caso ha alcanzado una resolución exitosa", escribió el abogado de Texas.

Norris indicó que el distrito de Des Moines no había sido notificado del fallo hasta que recibió una copia el lunes. Afirmó que Roberts firmó un formulario atestiguando que era ciudadano estadounidense cuando fue contratado, y que presentó una tarjeta de Seguro Social y una licencia de conducir como verificación.

Cuando Roberts fue citado por violaciones de tráfico en el área de Des Moines en 2023 y 2024, presentó una licencia de conducir de Maryland en cada caso, muestran las multas. Pero las licencias listaban diferentes direcciones.

Roberts ha estado registrado para votar en una de las direcciones desde al menos 2017, según una base de datos de registro de votantes de Maryland.

Durante ambas paradas de tráfico, Roberts estaba conduciendo diferentes vehículos que estaban registrados en Texas, muestran las multas. Él y su esposa poseen una casa en el condado de Denton, Texas, cerca de Dallas y Fort Worth, según muestran los registros de propiedad. Pagó ambas multas de Iowa en efectivo.

Foley reportó desde Iowa City, Iowa.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.