Líder golpista Randrianirina de Madagascar dice que será investido presidente

Por Lovasoa Rabary y Giulia Paravicini

ANTANANARIVO/NAIROBI, 15 oct (Reuters) - El nuevo jefe militar de Madagascar, Michael Randrianirina, dijo el miércoles que pronto juraría como presidente del país insular africano tras el golpe de Estado que lideró para derrocar al presidente Andry Rajoelina.

Rajoelina, que fue destituido por los legisladores tras huir al extranjero el fin de semana, ha condenado la toma del poder y se ha negado a dimitir a pesar de las manifestaciones exigiendo su dimisión y de las deserciones generalizadas en las fuerzas de seguridad.

Randrianirina comunicó a los ciudadanos malgaches que los militares tomaron el poder y disolvieron todas las instituciones excepto la Cámara baja del Parlamento o Asamblea Nacional.

"Prestaremos juramento en breve", dijo el coronel del Ejército en una rueda de prensa el miércoles, un día después de que el Alto Tribunal Constitucional le invitó a ocupar la presidencia de la antigua colonia francesa. "Asumimos la responsabilidad ayer".

Dos fuentes cercanas a él dijeron anteriormente a Reuters que juraría el cargo de presidente en uno o dos días.

Randrianirina dijo el martes que un comité dirigido por militares gobernaría durante un máximo de dos años junto a un gobierno de transición antes de organizar nuevas elecciones.

Randrianirina fue comandante de la unidad de élite CAPSAT del Ejército, que desempeñó un papel clave en el golpe de 2009 que llevó a Rajoelina al poder, pero rompió filas con él la semana pasada, instando a los soldados a no disparar contra los manifestantes.

Rajoelina huyó de Madagascar el domingo a bordo de un avión militar francés, informaron fuentes de seguridad a Reuters. Ha dicho que su vida corría peligro y se cree que ahora se encuentra en Dubái, según tres fuentes diplomáticas y de la oposición. (Reporte de Giulia Paravicini en Nairobi y Lovasoa Rabary en Antananarivo; reporte adicional de Tim Cocks en Antananarivo; Escrito por Ammu Kannampilly; Editado en Español por Ricardo Figueroa)