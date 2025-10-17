Líder golpista Randrianirina jura su cargo como presidente de Madagascar

Por Tim Cocks y Lovasoa Rabary

ANTANANARIVO, 17 oct (Reuters) - El coronel Michael Randrianirina, líder golpista de Madagascar, juró el viernes su cargo como presidente entre vítores, trompetas y espadas en alto, días después de hacerse con el control del país insular tras las protestas juveniles que obligaron a su predecesor a abandonar el poder.

El exlíder Andry Rajoelina, al que los legisladores impugnaron tras su huida al extranjero el fin de semana, condenó la toma del poder y se negó a dimitir en el exilio, pese a las deserciones generalizadas en las fuerzas de seguridad y a que el Alto Tribunal Constitucional ratificó la toma del poder por el ejército a las pocas horas de producirse.

La Unión Africana y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenaron el golpe, que se produjo tras semanas de protestas de la "Generación Z", desencadenadas inicialmente por la grave escasez crónica de agua y electricidad.

"Cumpliré de forma plena, completa y justa las altas responsabilidades de mi cargo como presidente de la República de Madagascar", dijo Randrianirina en una ceremonia en el Alto Tribunal Constitucional, un edificio colonial de ladrillo rojo.

"Juro que ejerceré el poder que se me ha confiado y dedicaré todas mis fuerzas a defender y reforzar la unidad nacional y los derechos humanos", añadió, antes de que oficiales militares alzaran espadas e hicieran sonar trompetas para marcar el traspaso de poderes.

Randrianirina ha dicho que un comité dirigido por los militares gobernará hasta dos años junto a un gobierno de transición antes de organizar nuevas elecciones, aunque los analistas dudan que esto pueda garantizarse.

"Que los militares recuperen el poder depende menos de las palabras y más de las garantías vinculantes, los incentivos y la supervisión", declaró a Reuters desde Washington Ketakandriana Rafitoson, investigadora malgache y vicepresidenta de Transparencia Internacional.

"Compromisos como 'entregaremos en dos años' son débiles si no van acompañados de mecanismos que limiten la capacidad de la junta para atrincherarse", agregó.

(Editado en español por Carlos Serrano)