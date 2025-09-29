Líder indígena de Ecuador se desmarcó de la presunta retención de 17 militares

El presidente de la mayor organización indígena de Ecuador, Marlon Vargas, se desmarcó el lunes de la presunta retención de 17 militares que según el gobierno fueron "secuestrados" en medio de las manifestaciones de pueblos originarios con el alza del diésel.

Desde hace una semana, los indígenas marchan y bloquean vías contra un decreto del presidente Daniel Noboa que eliminó el subsidio al diésel, cuyo precio por galón (3,8 litros) subió un 56%.

El principal foco de las protestas es en la provincia de Imbabura (norte), donde el domingo los choques con las fuerzas del orden dejaron un indígena fallecido además de 12 soldados heridos y otros 17 retenidos, según las autoridades.

"Nosotros no somos pueblos que secuestramos. No somos extorsionadores", se defendió Vargas, presidente de la Conaie, en una rueda de prensa en Quito.

En paralelo, la vocera presidencial Carolina Jaramillo insistió en que "hay 17 militares que han sido secuestrados" y aseguró que desconocen "su paradero", como habían reportado el domingo las Fuerzas Armadas.

Pero el líder Vargas negó saber dónde se encuentran los soldados y aseguró que la acusación es un "pretexto" del gobierno para "ingresar al territorio (indígena), asesinar, fusilar".

El gobierno denuncia "actos terroristas" durante las manifestaciones y amenaza a los responsables con penas de hasta 30 años de cárcel.

Según Jaramillo en la noche del domingo, un convoy humanitario en el que iba Noboa, sus ministros de Interior y Defensa y los embajadores de la Unión Europea e Italia fue atacado con "bombas molotov, piedras, voladores (fuegos artificiales)".

La principal organización de pueblos originarios (Conaie), cuyo presidente es Vargas, denunció el domingo que el comunero Efraín Fuerez, de 46 años, fue "acribillado con tres impactos de bala" de las Fuerzas Armadas, que hasta ahora no se han pronunciado sobre el señalamiento.

La Conaie divulgó en un video en X que muestra cómo un grupo de militares patea a dos hombres en el suelo, uno de ellos aparentemente herido de bala. Según la organización indígena, éste último era Fuerez.

Las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel también dejan 63 detenidos, 48 heridos y seis desaparecidos, según la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador.

Al menos 12 de los arrestados en la localidad indígena de Otavalo (en Imbabura) enfrentan procesos por terrorismo.

Noboa asegura que entre los manifestantes hay infiltrados de mafias como la banda venezolana Tren de Aragua, aunque sin detallar su denuncia.

El alza de los precios de combustibles derivó en violentas movilizaciones indígenas durante los gobiernos de los mandatarios Lenín Moreno y Guillermo Lasso en 2019 y 2022, respectivamente.

