Líder interino del sindicato de jugadores de NFL: no hay interés en una temporada de 18 partidos

SAN FRANCISCO (AP) — No hay que añadir todavía un partido a la temporada regular de la NFL. En cambio, hay que seguir avanzando con las superficies bien cuidadas de césped natural.

Ésos fueron los mensajes principales del Sindicato de Jugadores de la NFL (NFLPA) para la liga

“Nuestros miembros no tienen interés en un decimoctavo partido en la temporada regular”, expresó el director general interino de la NFLPA, David White, en la conferencia anual de prensa del sindicato antes del Super Bowl. “Escucharon eso el año pasado cuando el comité ejecutivo estuvo aquí, y hablaron sobre lo que les sucede a sus cuerpos cuando están con sus familias, cuando están con sus hijos. Fueron muy abiertos y sinceros al respecto. Es mucho desgaste, y podemos ver eso en los equipos que avanzan mucho en la postemporada”.

White señaló que varios equipos presentaron lesiones significativas a mediados de diciembre: Patrick Mahomes y Micah Parsons se rompieron los ligamentos cruzados en la Semana 15.

“Y si miras el fin de semana de comodines, que sería el decimoctavo partido, si tomas esa semana, realmente hubo lesiones significativas”, comentó White. “Algunas fueron muy publicitadas. Muchas no lo fueron, pero ocurrieron. Y esas lesiones les cuestan a los jugadores su salario, pueden acortar carreras, pueden disminuir las ganancias de por vida. Y cuando tu carrera promedio ya es de tres a cuatro años, eso se convierte en algo existencial.

"Así que el decimoctavo partido no es algo casual para nosotros. Es un tema muy serio. Es algo que surge de las negociaciones, y nada avanzará hasta que los jugadores tengan la oportunidad de considerar todos esos factores, tomarlos en cuenta y luego, a través de negociaciones, acordar o no el decimoctavo partido. Pero tal como están las cosas ahora, los jugadores han sido muy claros. No tienen ningún interés en ello”.

La semana pasada, el propietario de los Patriots, Robert Kraft, consideró inevitable que la liga eventualmente expanda la temporada regular de 17 a 18 duelos.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, matizó ese comentario el lunes, al decir que “no es un hecho”.

El actual contrato colectivo de trabajo entre la NFL y su sindicato de jugadores expira en 2030.

Superficies de juego

El Sindicato ha buscado durante mucho tiempo que cada equipo implemente césped natural en su estadio. White dijo que el sindicato ha hecho “progresos significativos” con la liga en la seguridad de los campos.

“Nuestros miembros han declarado que más del 90% de ellos prefieren el césped”, manifestó White. “Los datos a los que tenemos acceso muestran que el retorno de energía de una superficie sintética es significativamente mayor que en el césped natural, lo que refuerza lo que dicen los jugadores, sólo por su experiencia y por sentido común. Es simplemente duro, es más duro para sus cuerpos. Casi no importa una superficie sintética. Así que necesitamos estos datos si vamos a estandarizar los campos y hacer que estén al nivel donde nuestros jugadores realmente estén seguros. El trabajo no está terminado, hay mucho por hacer, pero nuevamente, es un progreso, y estamos contentos por eso”.

Partidos de los jueves

El presidente de la NFLPA, Jalen Reeves-Maybin, dijo que el corto tiempo de recuperación para los partidos de los jueves por la noche es un problema continuo para los jugadores.

“Creo que ha sido obvio que los jugadores no apoyan esa necesidad de rápida recuperación”, señaló Reeves-Maybin, un especialista en equipos especiales con los Bears de Chicago. “Este deporte se ha jugado un día a la semana durante décadas, y hay una razón para eso. Es lo que implica jugar un partido de fútbol americano mental, física y emocionalmente. No es la NBA, no es la MLB. Es muy desafiante para los jugadores ahora. Tal vez haya algunas formas de sortear eso y asegurar que los jugadores estén siendo protegidos de esas maneras.

"Diría que creo que a los chicos les gusta tener el viernes, sábado y domingo libres. Eso es lo que aprecio. Pero la recuperación de domingo a jueves, especialmente para el equipo que viaja, es algo realmente difícil”.

Partidos internacionales

La NFL jugará nueve partidos internacionales en 2026 y quiere expandirse a 16. White dijo que los jugadores aprecian el deseo de la liga de convertir a la NFL en una potencia global, pero expresó el deseo de mejorar sus condiciones de trabajo.

“Cuando los jugadores tienen una buena experiencia, estamos felices de admitir que tienen una buena experiencia. Hablan positivamente al respecto”, comentó White. “Aquí está el problema. Han recibido muchos comentarios sobre no tener buenas experiencias, porque es inconsistente”.

