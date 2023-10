El líder laborista británico, Keir Starmer, en la oposición, prometió este martes "una década de renovación nacional" durante su discurso en el congreso de su partido en Liverpool.

Starmer se ha convertido en el gran favorito para ocupar el puesto de primer ministro británico, en las elecciones legislativas que deben programarse antes de enero de 2025, lo que pondría fin a trece años de gobiernos conservadores.

"Ofrezcamos al pueblo británico el gobierno que se merece, demos la espalda al declive sin fin de los Tories (el Partido Republicano), con una década de renovación nacional", dijo Starmer en su alocución.

El líder de la oposición afirmó que su partido puede "curar" al Reino Unido de las "heridas" sufridas con los sucesivos gobiernos conservadores, que llevan dirigiendo el país desde 2010.

La subida de Keir Starmer al escenario se vio interrumpida por un manifestante que gritó que "la verdadera democracia está dirigida por los ciudadanos", antes de arrojarle brillantina al político.

"Si piensa que me molesta, no me conoce", afirmó el líder del partido de la oposición, tratando de quitar de su chaqueta los papelitos, para acabar despojándose de la prenda de vestir antes de su discurso.

"Afortunadamente me lo hizo a mí, ya que el vestido de mi mujer es realmente lindo", bromeó.

"Protestas o poder, es por eso que hemos cambiado nuestro partido", añadió tras el incidente.

Los laboristas lideran ampliamente las intenciones de voto en las encuestas, con más de veinte puntos de ventaja respecto a los conservadores, ahora en el poder.

Durante su congreso la semana pasada, los conservadores del primer ministro Rishi Sunak no lograron invertir la tendencia, minados por divisiones evidentes.

Desde hace meses, los laboristas intentan encarnar una alternativa creíble y Keir Starmer, de 61 años, ha dado un golpe de timón hacia el centro, marcando distancias respecto a la época del anterior líder Jeremy Corbyn, de posiciones mucho más izquierdistas, con quien el partido conoció una de sus peores derrotas electorales en 2019.

El Partido Laborista "ha cambiado" y "ya no es el de la contestación", sino que está "al servicio" del país.

"La gente viene hacia nosotros porque somos los que podemos curarles las heridas" y los "constructores" de un nuevo Reino Unido, afirmó Starmer, que ascendió a la cabeza del partido en 2020.

